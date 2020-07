annonse

Kina sier USA «brått» har bedt landet stenge sitt konsulat i Houston. Kineserne kaller beslutningen en politisk provokasjon og truer med gjengjeldelse.

I en uttalelse som ble sendt til Fox News, bekreftet talsperson for State Department Morgan Ortagus direktivet mot konsulatet og sa at det ble utstedt «for å beskytte amerikansk intellektuell eiendom og amerikanernes private informasjon.»

Hun la ogsa til at USA «ikke vil tåle Kinas krenkelser av vår suverenitet og trusler mot folket vårt, på samme måte som vi ikke har tålt Kinas urettferdige handelspraksis, tyveri av amerikanske jobber og annen uredelig oppførsel. President Trump insisterer på rettferdighet og gjensidighet i forholdet mellom USA og Kina»

Han legger til at Wien-konvensjonen pålegger land å «ikke blande seg i indre anliggender» i vertslandet.

Ifølge Kina ga Trump-administrasjon en frist på 72 timer til å stenge konsulatet, skriver New York Times.

Protesterer

– Dette er en ensidig politisk provokasjon fra USAs hold og er et alvorlig brudd på folkeretten og grunnleggende normer som dekker internasjonale forhold og den bilaterale konsulære avtalen mellom Kina og USA, sier en talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet ifølge NTB.

Han sier Kina fordømmer «denne opprørende og uberettigede beslutningen som vil sabotere forholdet mellom Kina og USA». Kina lover å gjengjelde beslutningen dersom den ikke blir gjort om, legger han til.

Redaktøren for Global Times, et talerør for Kommunistpartiet, skrev på Twitter at avgjørelsen var «crazy».

The US asked China to close Consulate General in Houston in 72 hours. This is a crazy move. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) July 22, 2020

Vitner sier folk i konsulatet brenner papirer i det som ser ut til å være søppelbøtter, sier en polititalsmann til Houston Chronicle.

– WHO-sjefen korrupt og i lomma på Kina

Det er tydelig at USA strammer til i politikkene for å motstå Kina. Under sitt besøk i Europa har utenriksminister Mike Pompeo anklaget Kina for grove overgrep og tortur mot den muslimske befolkningen i Xinjiang-provinsen. Opp mot en million mennesker sitter i det som har blitt omtalt som omskolerings- og konsentrasjonsleire.

Pompeo har også sagt at WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus er «kjøpt» av Kina.

Pompeo framsatte påstanden under et møte med spesielt inviterte folkevalgte i London tirsdag, skriver The Times.

– Jeg kan ikke si mer, men jeg kan si at det basert på solid etterretning ble inngått en avtale da Tedros ble valgt, skal Pompeo ha sagt.