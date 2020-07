annonse

annonse

Ja hva skal man si – årene går etter den grusomste handling som har skjedd i moderne tid i Norge. 77 menneskeliv gikk tapt – primært unge gutter og jenter. Jeg kjenner flere berørte foreldre, og polititjenestemenn som var med på aksjonen på Utøya.

Dette innlegget handler mindre om ungdommene, men heller om det som ligger bak den fatale dagen. Hva samfunnet FAKTISK har lært og lærer ut av det? Tro meg – jeg syntes dette som alle andre var forferdelig og grusomt. Unge gutter og jenter som bare var på felles leir for å møtes rundt felles interesse.

Ingen kan forestille seg det marerittet de opplevde i det som skulle være en kjekk stund og minnerik tid i sin ungdomstid – ikke minst deres foresatte!

annonse

Men har vi lært noe? Og er læring omsatt i handling? Jeg tror ikke det. Arbeiderpartiet fortsetter i samme bane og påstår de driver med «mobilisering» mot hat. Hva pokker betyr det? Statsminister Erna Solberg tar med sitt forbehold, men er ellers i samme leia.

Les også: Erna Solberg markerer 22. juli med å mane til kamp mot fremmedfrykt og hat

Moralsk gapestokk

De fortsetter på samme måte. De politisk ukorrekte skal underkues og stigmatiseres, settes i moralsk gapestokk. Å mene noe annet enn det flokken mener, er i følge politikere og i særdelshet Arbeiderpartiet ikke greit.

annonse

Jeg tenker at man hadde vært langt på vei med preventive tiltak om man snakket med interesse med de som er imot globalisering og multikulturalisme. Deres røst må også høres. Man ser jo tydelig beviset på at de har mye rett – se til Oslo!! Kroniske problemer med innvandrerbander! Media har sluttet å formidle om etnisk opprinnelse om ikke-vestlige er involvert i drapssaker. Ved tilfeller der det er etniske nordmenn, smøres det tykt ut i media.

Jeg undres hvor langt «byregjeringen» styrt av Arbeiderpartiet, SV og MDG har kommet med integreringen i landets mest belastede område?

Man skal aldri forsvare det Anders Behring Breivik gjorde, men det er viktig å forstå veien han valgte og hvorfor og hva det var som førte han til de handlingene han gjorde. Det er bare slik også PST kan fange ting opp, med å forstå. Vi må lære, men det har vi ikke gjort.

Philip Manshaus er et godt eksempel på det. I 2011 var han ikke gamle gutten – og jeg fatter bare ikke at man ikke har etablert systemer og rutiner som i etterkant av 22. juli fanget opp slike holdninger. Og det har sviktet under skiftende regjeringer. Det vi har nå er ikke bedre enn det inkompetente regimet under Stoltenberg og hans justisminister Knut Storberget. Da ble det – for å minne om det – vist til et berg av produserte planer som aldri på noe vis var satt ut i livet.

Objektive briller

annonse

Det er viktig å ta på seg objektive briller og forsøke å forstå. Hvorfor ble ABB aldri fanget opp av «alarmsystemer»? Jo, jeg tror samfunnet er programmert slik at de som mener noe som er på kanten – som er annerledes – skal kues og helst plages fysisk og psykisk med politikere og medias hjelp. Man har utvilsomt skapt en pariakaste.

Selv grunnskolens lærere på 70-80-tallet nærmest indoktrinerte små barn/elever med holdningene de burde ha – og nærmest uten at det ble akseptert at det ble stilt spørsmål uten et surt uttrykk fra lærer og buing fra medelever i hallelujastemning en kun ser i bibelbeltet i disse dager. Noen lærere ivrige enn andre, og de var slett ikke heller fremmed for å presse inn sine politiske holdninger.

Politikere har feilaktig i flere tiår trodd at man kan integrere store folkegrupper samtidig. At de ikke lærer – det vet vi av erfaring, det går galt i alle land. Det vi faktisk vet som fungerer er integrering i det små. Integrering betyr ikke å gi slipp på seg selv, men å bli veltilpasset der man skal leve livet sitt. Være velfungerende og en ressurs etter beste evne for samfunnet.

Integrering betyr å sette seg inn i normer og levesett der man skal leve. Forstå og respektere lover og regler uten religiøs innblanding.

Farlig vei å gå

Jeg tenker at unge mennesker som ikke høres på, som rakkes ned på fordi de mener noe som er mot strømmen, det er en svært svært farlig vei å gå. Dette er ikke minst en alvorlig form for diskriminering og stigmatisering.

Les også: Stoltenberg med støtte til omstridt Black Lives Matter-bevegelse under 22. juli-markering



Disse er faktisk personer som samfunnet har sviktet fra svært tidlig av. Man velger å sette deres meninger i gapestokk og man lar derfor «trykkokeren» i plutoniumsentrifugen virke tilstrekkelig lenge til det smeller!

«ALDRI MER» er parolen. Men så lenge politiske korrekte og antirasister strør om seg med rasismekortet overfor enhver kritisk dog konstruktiv røst, så kan vi risikere at det skjer igjen.

LYTT – FORSTÅ – RESPEKTER – SELV OM DU IKKE LIKER DET DU HØRER!

Da tror jeg mye er gjort!