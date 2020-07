annonse

Sjokkerende bilde gikk viralt på sosiale medier.

Bildet av en to år gammel gutt som gråter i det en mørkhudet mann kneler på halsen hans, har skapt raseri på twitter.

Mannen som kneler på halsen til gutten heter Isaiah Jackson, Ifølge Washinton Times. De melder også at mannen ble arrestert etter at bildet sirkulerte på sosiale medier, og at politiet etterforsker saken.

Jackson skal være samboer av moren til gutten, men hun skal ikke ha vært tilstede da overgrepet skjedde.

Stille fra media

På bildet kan man også se en annen mørhudet person holde hendene til gutten i fast grep. «blm now mf» står det skrevet på bildet.

Les også: Jens Stoltenberg med støtte til omstridt Black Lives Matter-bevegelse under 22. juli-markering

Det var bestemoren til guttens far som først la merke til bildet. Hun sier til Gateway Pundit at gutten nå er med sin far og at han er ved god helse.

Knelingen på halsen til den to år gamle gutten skjer bare uker etter dødsfallet på George Floyd der en politimann knelte på nakken hans.

Reaksjonene på twitter er mange og sterke. I Norge har ingen av de største mediene omtalt saken.

'BLM Now': Man arrested after photo of kneeling on White toddler's neck goes viral https://t.co/KaV8Tkebrg #IsaiahJackson pic.twitter.com/MkwFfV5V8P — The Washington Times (@WashTimes) July 23, 2020

It's absolutely true. This is the face of #BLM. This is what every #BLM supporter wants. Gold coffins for violent felons & white babies tossed in the trash. #BlackLivesMatter #IsaiahJackson #BrianPapin #Time2FightBack pic.twitter.com/xxioT6oK9n — el Amigo (@EsmRPG) July 23, 2020

THE ATROCITY OF THIS NEEDS NO WORDS! Zero National News Networks, Including Fox News, Are Covering Photo of BLM Supporters Kneeling on White Baby's Neck https://t.co/MB4FvFRbSz via @gatewaypundit THIS INNOCENT BABY’S ARMS AND LEGS WERE HELD… Screaming? ♦️@gaye_gallops♦️ — ♦️GAYE GALLOPS♦️ (@gaye_gallops) July 22, 2020