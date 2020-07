annonse

Dagbladet overgår virkelig seg selv med sitt usensurerte og blinde hat mot den sittende presidenten i USA, Donald Trump, på lederplass 21. juli.

Dagbladets politiske redaktør, som ifølge dem selv, «gir uttrykk for avisas syn», har på lederplass kommet med noe så vanvittig, at man skulle tro Dagbladet er et humormagasin og ikke en venstrevridd nyhetsformidler.

De starter sin leder med overskriften «Hva hvis Trump nekter å gå av?», og linker deretter til en artikkel i The Guardian, hvor de påstår at Trump har sagt at han vil se på om han går av hvis han taper valget. Artikkelen påstår at Joe Biden leder på meningsmålingene og at Trump ikke vil si at han vil godta et valgnederlag. Det er jo ikke første gang at The Guardian er ute på ville veier og kommer med historier og spådommer fra såkalte fagfolk som viser seg å slå totalt feil ut.

Den samme avisen var ikke bare skråsikre på at Trump ville tape valget i 2016, de var sågar overbeviste om at han ikke engang hadde noen mulighet til å bli republikanernes kandidat. Denne avisen tar altså Dagbladet som sitt sannhetsvitne før de selv stormer videre ut på dypt vann. Veldig dypt vann.

Dagbladet virker heller ikke å være klar over at omtellinger ikke kan utelukkes i USA. Det gikk tid før Al Gore aksepterte nederlaget for George W. Bush i 2000. Resultatet i delstaten Florida ble først avgjørt en måned etter valget, fra en avgjørelse i Høyesterett på 5-4. At Trump dermed ikke på forhånd sier han godtar et resultat, er simpelthen bare sunn fornuft og basert på logikk og historie.

Dagbladet begynner med å skrive at Trump har sagt at post-stemmer åpner for omfattende valgfusk, noe flere stater har planlagt for å unngå smittespredning av coronaviruset. Dermed antyder man at Trump ikke tar hensyn til Covid-19 og at han derfor er uansvarlig, når alt han faktisk gjør er å påpeke hvor lett det er å jukse under et valg på denne måten.

De følger så opp med «Det rituelle er at Trump avviser negative meningsmålinger som «Fake Polls», altså, falske målinger.» Tenker Dagbladet da kanskje på alle de målingene som de selv gjenga før valget i 2016 og som viste at Clinton lå foran Trump? For det må jo kunne kalles virkelig falske målinger, eller hva Dagbladet?

Og Rasmussen Report, som var nærme å spå Trumps valgseier i 2016, viser andre tall for meningsmålingene enn det gammelmediene i Norge viser.

Så blir agendaen og hatet enda mer tydelig. Trump har satt inn føderale sikkerhetsstyrker for å opprettholde lov og orden i Portland. Oregon. Det mener Dagbladet er skremmende, men så kommer det som ikke kan få enhver med en intelligens noe over skonummeret sitt til å hikste av latter. De skriver:

«Er det noen som leker med, eller planlegger, politistatmetoder? Som likner mer på det som foregår i Iran, Venezuela, Russland, og Kina?»

Tenker Dagbladet her på de sosialiststyrte og diktatoriske land som er politiske brødre med ideologien til egen redaksjon mon tro? Selv Iran, som er islamsk, har nok langt mer til felles med Dagbladet og deres globalistiske agenda enn hva det har med USA og Trump. Smått utrolig faktisk, at avisen ikke har fått med seg den biten, men morsomt er det jo.

Joe Biden leder med alt fra 10 til 15 prosent, skriver de. De skriver også at Biden er mer troverdig når det gjelder å styre økonomien, samt lov og orden…

Etter at man har fått hentet seg etter den siste latterkrampen hvor tårene presser på, så kommer dette:

«Og de på mange måter mest talende tallene viser at Biden (77) – som Trump (74) tidligere har antydet er senil – også skårer høyere på spørsmålet om de to kandidatene er mentalt friske. For det er også en valgkamparena i det kommende valget.»

Nå er latteranfallene så sterke at man får vondt i magen og må tørke tårer. Skjelvende, rødmusset og hikstende tørker man bort de siste tårene før man så leser slutten på hva som må være en av de morsomste lederartikler noensinne.

«I mer enn 200 år var USA verdens ledende demokrati. I store deler av verden var landet et fyrtårn for håp, og forventninger om forbedring og framgang, et lysende eksempel til etterfølgelse for undertrykte mennesker som søkte et demokratisk ideal. Slik er det ikke lenger. Donald Trumps USA er i stedet blitt et eksempel til å bli vettskremt av.»

Da forsvant latteren. I stedet kommer en alvorlig mine og rynker i panna blir synlige. Donald Trumps USA har blitt et eksempel til å bli vettskremt av. Først, for å bli skremt vettet av, så må man først ha noe av det. Det kan synes som Dagbladets politiske kommentator ikke har fått utdelt rikelig i så monn. Men hat derimot. Et lysende og forblindende hat mot Trump og alle som stemmer på ham – ja det skorter det ikke på.

Er det noe som virkelig fortrenger vettet til folk, så må det være å lese Dagbladet. Latteren til tross, så angrer jeg nå på at jeg leste i en avis som bare ønsker å fremme hat og falske nyheter. For Donald Trump er på ingen måte ufeilbarlig. Han har både feil og mangler som Resett har påpekt, og undertegnede er slett ikke enig i alt han sier og gjør. Det skal være sikkert. Men jeg hater han ikke. Jeg hater heller ikke Dagbladet.

Jeg bare synes de gjør avisen til skamme med sin uverdige oppførsel.