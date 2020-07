annonse

For å bekjempe kriminalitet så vil Donald Trump sende agenter til Chicago og Albuquerque.

Trump sier Situasjonen i de to demokratstyrte byene er ute av kontroll.

Han anklaget det han kaller det radikale venstre for å stå bak økende vold med skyting, drap og andre kriminelle handlinger i noen byer, selv om eksperter i strafferett mener utviklingen ikke kan forenkles på en slik måte, skriver NTB.

– Denne blodsutgytelsen må avsluttes, sa Trump da han kunngjorde at han skal sende føderale agenter til de to byene.

Delstatsmyndighetene mener føderale myndigheter har gått ut over sitt mandat og har nå gått til sak mot Washington for å få agentene fjernet fra byen.

Michael Dorf som er professor i konstitusjonell rett ved Cornell universitet er kritisk til at føderale myndigheter kan gå inn og gjøre hva de vil uten samarbeid med lokale myndigheter. Dorf trekker paralleller til autoritære ledere som bruker opptøyer som påskudd til å innføre strenge og vedvarende autoritære regimer.

“Today, I’m announcing a surge of federal law enforcement into American communities plagued by violent crime. We’ll work every single day to restore public safety, protect our nation’s children, and bring violent perpetrators to justice.” pic.twitter.com/gW3cvld1Tr

— The White House (@WhiteHouse) July 22, 2020