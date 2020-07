annonse

I USA ble en fengslet tenåring tvunget til å ta østrogen – uten at foreldrene ble informert. Nå har gutten utviklet pupper.

Nå er det ikke lenger bare LHBT-aktivister som presser barn og ungdom til å skifte kjønn. Ved et ungdomsfengsel – såkalt juvenile hall – i Los Angeles, USA, rakk en tenåringsgutt knapt å komme innenfor portene før de ville gjøre ham til dame.

Ved ankomst ble han undersøkt og gitt diagnosen opposisjonell atferdsforstyrrelse (ODD). I tillegg oppdaget legen at sekstenåringen hadde høyt testosteronnivå, og anbefalte derfor behandling med østrogen – selv om metoden beskrives som eksperimentell, og til tross for at ODD vanligvis behandles med terapi.

Behandlingen gav håndgripelige resultater: Da opplegget ble avbrutt etter tretten av i alt tretti østrogendoser, hadde gutten allerede utviklet store, svulmende utvekster der hvor han tidligere hadde hatt mannlig brystkasse.

Mindre alvorlige bivirkninger, men like fullt seriøst for en sekstenåring, var kviseutbrudd og erting fra jevnaldrende ved ungdomsanstalten. Gynekomasti kalles det på fagspråket når menns brystvev får en puppeaktig fasong.

Gutten og hans foreldre påstår at han ikke fikk vite hva slags virkning pillene hadde, men at han ble instruert til å ta pillene og følte seg utsatt for press. Faren ble først klar over behandlingen etter guttens løslatelse i april.

Foreldrene mener at de ikke ble informert om behandlingen, herunder at de ikke har gitt tillatelse. Nå har foreldrene anlagt søksmål mot fengselsmyndighetene, herunder medisinsk direktør David Oh og lege Danny Wang.

Det fryktes at gutten må gjennomgå kirurgi for å få tilbake sin naturlige kroppsform. Saken føyer seg inn i et større bilde hvor ungdom angivelig utsettes for overmedisinering og eksperimentell behandling i Los Angeles’ lukkede fengselssystem, hvor det blant annet mangler full åpenhet om legers økonomiske bindinger.