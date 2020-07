annonse

Tidligere medlem av FrP beskrev Black Lives Matter og Antifa som rasistiske på Twitter, noe som førte til rasende reaksjoner.

Emil Tranøy Aasheim er tidligere medlem av FrP og FpU, og var i en periode politisk nestleder for Stavanger FpU. I april meldte han seg ut av partiet. I et innlegg på Facebook fortalte Aasheim at mener partiet ikke er det samme som da han meldte seg inn i 2011.

– Det kan jo være at jeg også har hatt et feil syn på hvordan partiet har vært. For meg handler det om hvordan partiet viser seg utad. Det blir jo snakket om som et tannløst parti, og særlig etter 2013 kjente jeg meg veldig igjen i det, sa Aasheim til Resett den gangen.

22. juli skrev Aasheim på Twitter:

«BLM og Antifa er de mest rasistiske organisasjonene vi har sett siden 40-tallet.»

Utspillet skapte mange reaksjoner. En av reaksjonene var at slike som han ble skutt på Akershus festning i 1945.

I 1945 skjøt vi slike som deg på Akershus Festning. — Mattis² (@muligensMattis) July 23, 2020

Journalisten Fredrik Græsvik nøyer seg med en kort kommentar:

– KKK?

Didrik Søderlind fra Humanetisk Forbund skriver:

– Unødvendig å dra over dammen for å finne eksempler. Det marsjerer organiserte nazister i gatene i Norge, som står for rasehygiene av 1930-tallsmodell.

Søderlind gir dessuten «bonuspoeng» for å skrive noe slikt på «dagen vi markerer at 77 nordmenn ble myrdet av en rasist».

Susanne Koch er «ekspert på bruk av internett som verktøy for læring, kommunikasjon og informasjonsinnhenting». Hun skriver:

«Dette stemmer rett og slett ikke. BLM og andre svarte borgerrettsforkjempere er stolte av sin historiske og kulturelle identitet. De ønsker ikke at alle skal behandles som om de var like, de krever trygghet og muligheter.»

Arnt Furunes er tidligere talsmann for Rosenborgs supportergruppe Kjernen, og skriver:

– Rimelig trist å melde fra en så ung quisling.

Skuespilleren Ole Christian Gullvåg mener Aasheim bør skamme seg. Ellers blir Aasheim kalt klovn, flere påpeker at Antifa og BLM ikke er organisasjoner, mange reagerer på at Aasheim skriver noe slikt på selveste 22. juli, og stort sett alle er enige om at Aasheim er et nek, dum, fascist etc.

Dagen etter følger Aasheim opp med en ny tweet:

Dette er prisen for å delta i den offentlige debatten; drapstrusler. Kan det være slik at venstresiden ikke er så varme og hjertegode som de skal ha det til? 🤔 https://t.co/As1oFxyTgX — Emil T. Aasheim (@emilaasheim) July 23, 2020

Får også støtte

Men fra enkelte får Aasheim støtte.

Bjørn Christian Rødal, tidligere nestleder for Alliansen, skriver:

– De er «antirasistiske» i den forstand at de vil utslette alle forskjeller og forflate all etnisk og tradisjonell identitet. Tradisjonell og historisk identitet skal byttes ut med et abstrakt og generisk «menneske». Og dermed vil også all rasisme utslettes.

En annen skriver:

– Takk for at du forstår realiteten, det er tydeligvis vanskelig for mange å forstå det.

Villy SS hevder BLM dreper folk for å si All Lives Matter.

En annen kommenterer slik:

Begge organisationer er ute av stand til å se mennesker, dem ser kun fargen. pic.twitter.com/oRuKo8qhIT — Socialism killed me inside📎 (@RooKe1_) July 22, 2020

Det er ikke første gangen Aasheim skaper storm på Twitter. I juni 2019 beskrev han klimakrisen som en feberfantasi, noe som førte til rasende reaksjoner i kommentarfeltet.

Jeg er stolt over å nytte fly som transportmiddel. #flyskam er bare tull, klimakrisen er en feberfantasi laget av folk som @eivindtraedal for å skremme folk til å betale mer i skatt og avgifter. — Emil T. Aasheim (@emilaasheim) June 8, 2019