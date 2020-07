annonse

annonse

Svaret er enkelt; kommunistregimer foretrekkes og støttes blant annet for sin helt «pragmatiske» håndteringer av menneskerettighetene. (ironivarsel)

Kinas fremferd kom godt frem gjennom innlegget overskriften «Storbritannia anklager Kina for tvangssterilisering av muslimer». Men det er langt verre enn som så. I Xinjiang-provinsen i det vestlige Kina praktiseres sjokkerende overgrep både av uiguriske kvinner og menn. Sistnevnte oppsøkes og samles i store interneringsleire som vist gjennom avslørende video-opptak. Umenneskelig.

Jeg følger med på NRK og ser at de ensidig angriper Trump, men dekker opp for et regime som er kriminelt og uten internasjonal legitimitet. Og den norske regjeringen, ved sin Kina-taushet, indirekte slik støtter både NRK og regimet, det vil si dets versjon av uskyld.

annonse

Men der er ingen tvil, Kina slapp covid-19 viruset løs på en intetanende, uforberedt verden med katastrofale konsekvenser, ikke minst de økonomiske. På verdensbasis er mer enn 600.000 allerede dødd, det kan beskrives som et folkemord. Men langt verre er de økonomiske etterdønningene som raserer verdensøkonomien og påfører millioner på millioner av mennesker stor nød, ruin og arbeidsløshet.

Les også: Kina er vår tids Nazi-Tyskland

Men konsekvensene innbefatter en ny kald krig hvor Kina straffes ved at resten av verden tar avstand til deres handel og vandel. Internasjonal handel settes slik tilbake, men til syvende og sist blir det nok Kina som taper når de ikke har moralen på sin side. Som den verdenskjente kinesiske vismannen, det militære geniet Sun Tzu sa det, i det lange løp er det den med den moralske dimensjonen som vinner. Og da er det Vesten som vinner med USA i spissen, den eneste makten som kan stå opp mot Kina.

Angela Merkel har valgt feil side, og mange med henne i Europa. Men Russland ser også den gule faren og kan ende opp på vestlig side som de gjorde det mot Nazi-Tyskland. Også India med sin milliardbefolkning grenser til Kina og er skeptisk til Kinas imperialistiske aspirasjoner. Det er patriotiske nasjonalstater som sammen må orientere seg, men ikke under det korrupte FN, som var på Kinas «betalte» side gjennom WHO. Generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus har mye å svare for, og vil måtte gå i skam.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474