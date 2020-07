annonse

Ordfører Ted Wheeler (D) i Portland, Oregon besøkte demonstranter for en «lyttesesjon». Det endte i kaos.

Besøket torsdag morgen lokal tid førte til at Wheeler ble pepet ut, bedt om å avgå, ble tildelt en liste over krav fra demonstrantene, og gasset av føderale agenter, skriver Fox News.

Politiet erklærte opptøyer, og ba folkemengden spre seg. Tåregassen ble brukt da demonstrantene ikke fulgte politiets ordre, og rammet altså også ordføreren, som representerer Demokratene. Det skal ha vært de føderale sikkerhetsstyrkene som tok i bruk tåregass.

A riot has been declared outside the Justice Center. Disperse to the north and/or west. Disperse immediately. Failure to adhere to this order may subject you to arrest or citation, or riot control agents, including, but not limited to, tear gas and/or impact weapons. — Portland Police (@PortlandPolice) July 23, 2020

Besøket endte med at sikkerhetspersonell havnet i en kamp med demonstranter mens de forsøkte å bringe ordføreren i sikkerhet.

Alvorlig overreaksjon

Wheeler kalte bruken av tåregass for «en alvorlig overreaksjon», og at han ikke hadde sett noe som legimiterte en slik reaksjon.

– Dette er ikke en deeskalerende strategi. Dette er rett og slett urban krigføring og det er påført dette landet av presidenten, det må stoppe nå, sa Wheeler til New York Times. Han fortalte at det sved i øynene, og at det var vanskelig å puste.

Mayor Wheeler with eyes closed, coughing, suffering from the tear gas. “How does it feel, Teddy?” someone shouts. pic.twitter.com/4VPOKcOIII — Mike Baker (@ByMikeBaker) July 23, 2020

Wheeler ville møte demonstrantene ved frontlinjen, i et forsøk på å bli kvitt de føderale agentene.

– Mange av disse folkene hater meg, sa Wheeler med henvisning til demonstrantene. Men han mente samtidig at alle hadde et felles ønske: Å få de føderale sikkerhetsstyrkene ut av Portland.

Ordføreren har bedt de føderale sikkerhetsstyrkene forlate byen etter at de ankom for å sette en stopper for byens langvarige uroligheter. Byrådet i Portland har nektet Portland-politiet å samarbeide med de føderale styrkene.

Det har vært flere harde sammenstøt mellom de føderale, kamuflasjekledde styrkene og demonstrantene. Portland er beryktet for sine mange demonstrasjoner, som har eskalert voldsomt i forbindelse med Black Lives Matter og reaksjonene etter George Floyds dødsfall.

Urolighetene i byen har i denne omgang vart i over 50 døgn. President Donald Trump forsvarer bruken av de føderale sikkerhetsstyrker med at han bare vil gjenopprette lov og orden, der hvor lokale myndigheter ikke er i stand til, eller villige til, å gjøre dette selv.

De føderale sikkerhetsstyrker ble opprettet i juni gjennom en såkalt «executive order», som betyr på presidentens ordre. Deres hovedoppgave er å beskytte historiske monumenter, minnesmerker, statuer og føderale fasiliteter. De skal settes inn i sensitive, høyrisiko områder og i nasjonale kriser, sivil uorden og naturkatastrofer.

– Vi forsøker å hjelpe Portland, ikke å skade byen. Deres lederskap har i månedsvis mistet kontroll over anarkistene og agitatorene, uttalte Trump ifølge BBC.

Innenriksminister Chad Wolf kaller demonstrantene for «en voldelig mobb» og «anarkister».

