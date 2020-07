annonse

Katrine Nødtvedt (MDG), byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen, mener nordmenn må være villige til å endre seg.

Hun skriver i Bergens Tidende at Frp-politikere avslører en manglende vilje til å lytte og til å endres. Endringsvilje noe vi trenger mye av hvis det skal skapes et rettferdig og rasismefritt samfunn, mener hun.

Nødtvedt forteller om sin opplevelse i møte med det muslimske miljøet i Bergen. Hun har vært i kontakt med miljøet for å få innspill i arbeidet mot muslimhat. Hun følte en sterk opplevelse da flere fortalte om rasisme og fremmedfiendtlighet.

MDG-byråden blir provosert over Frp-politikere og andre samfunnsdebattanters syn på rasismedebatten i det siste. Hun sier at de kjemper om å påpeke hvor overdrevet og irrasjonell den antirasistiske bevegelsen er, eller hvor umulige det er å vite om man selv er rasist eller ikke når «alt plutselig er rasisme».

Dette er Nødtvedt uenig i. Hun mener at debatten handler om talemåter og andre hverdagslige ting, uten vonde intensjoner – at de kan oppleves støtende for innvandrere. Det kan vi gjøre noe med.

– Vi burde jublet for alle konkrete forslag til hvordan vi kan få folk til å føle seg inkluderte og likeverdige. I stedet virker det som om nettopp det å kategorisere hverdagslige talemåter og handlinger som en del av en rasismen, er det som vekker mest harme.

Hun mener at nordmenn må lære seg å akseptere at deres oppførsel kan være feil. Vi er vant til å snakke og vitse akkurat som vi vil, hevder hun. Vi må tenke gjennom om det vi sier og gjør faktisk er greit, skal vi tro MDG-politikeren. Man må være bevisst på at det en sier og gjør påvirker ens omgivelser, synes hun.