Nyhetsbyrået Associated Press (AP) har allerede bestemt at hudfargen «Black» skal skrives med stor bokstav.

Det samme gjelder ikke for «white», siden hvite mennesker ikke deler samme historie og kultur.

I kjølvannet av opptøyene og demonstrasjonene i regi av Black Lives Matter, denne gangen med utgangspunkt i politidrapet på George Floyd, har en rekke store, internasjonale selskaper gjort tiltak, angivelig for å bekjempe rasisme. Nå følger nyhetsbyrået AP etter.

John Daniszewski er visepresident for standarder i AP. Han skriver i et blogginnlegg at de har konsultert et stort antall mennesker både internt og eksternt før de tok avgjørelsen. De har i to år «forsket og diskutert med kollegaer og respekterte tenkere fra en mangfoldig bakgrunn.

Hvite mennesker har ingen felles historie

I et oppfølgende innlegg forklarer Daniszewski:

– Svarte mennesker har sterke historiske og kulturelle fellesskap, selv om de stammer fra ulike deler av verden eller nå bor i ulike deler av verden. Dette inkluderer den delte erfaringen av diskriminering kun basert på hudfarge.

Også begrepene Latino, Asian American og Native American er tildelt stor forbokstav, og det samme gjelder Indigenous (urbefolkning). Men hvite mennesker må nøye seg med liten forbokstav. For hvite mennesker deler ikke felles historie, kultur, eller erfaring av å bli undertrykt.

Dessuten råder det stor forvirring rundt hva hvit egentlig betyr. Som Daniszewski uttrykker det:

– AP erkjenner at hvite menneskers hudfarge spiller en rolle i systemiske ulikheter og urettferdigheter (…) Men å skrive «Hvit» med stor forbokstav, slik tilhengere av «Hvit Makt» gjør, vil kunne medføre en subtil legitimering av slike holdninger.

