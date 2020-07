annonse

Sadia (14) ble brent levende etter at onkelen fikk nei av hennes far på et spørsmål om arrangert ekteskap.

Onkelen Mohammad Yaqoob ville at Sadia skulle inngå et arrangert ekteskap med hans sønn. Da Sadias far Mohammad Yousuf takket nei, siden Sadia allerede var lovet bort til et annet søskenbarn, ble onkelen rasende.

Derfor ventet han på en mulighet. Han angrep Sadia da hun var alene hjemme. Sadia forsøkte å flykte, men onkelen fikk tak i henne. Han dynket deretter sin niese i bensin og tente på, skriver Gulf News. Den unge jenta ble kjørt til sykehuset, men døde av skadene kort tid etterpå.

Sadias foreldre og slektninger forsøkte å beskytte gjerningsmannen ved å skjule at hun hadde vært utsatt for en grusom forbrytelse. De påsto overfor politiet at brannskadene skyldtes en sylinder som hadde eksplodert.

Men politiet fant flere uoverenstemmelser i de ulike forklaringene, og onkelen tilsto etterhvert at han sto bak drapet.

