To svenske forskere vil at politiet reduseres kraftig, og at deres angivelig systematisk rasistiske arbeidsmetoder og teknologi må stanses.

Det er Ida Nafstad, doktor i filosofi, og Amin Parsa, doktor i jus, som tar til orde for dette i et debattinnlegg i Sydsvenskan. Begge to er forskere ved det rettssosiologiske instituttet på Lunds universitet.

Etter drapet på George Floyd har et krav om å «definansiere» politiet spredt seg fra USA og utover den vestlige verden. De to svenske akademikerne tar bladet fra munnen.

Nafstad og Parsa gir flere eksempler på hvordan politiet arbeider rasistisk, blant annet henviser de til politiets Operasjon Rimfrost.

– Målet for operasjonene var såkalte utsatte områder. De kjennetegnes av fattigdom, arbeidsløshet og trangboddhet.

– Gjennom å kontrollere visse bydeler og mennesker produserer politiet kriminalstatistikk som legitimerer mer kontroll av de samme menneskene og bydelene (…) Rike personer og områdene de befinner seg kontrolleres ikke på samme måte.

De to forskerne er også kritisk til at politiet tar i bruk teknologi for ansiktsgjenkjenning, da dette er teknologi som har innbygde fordommer, og er problematiske i forhold til rase. De henviser blant annet til forskning som viser at teknologien gjør feil i 34,7 prosent av tilfellene når det gjelder svarte kvinner, men kun 0,8 prosent feil når det gjelder hvite menn.

På tide å nedmontere politiet

Politiet er statens voldsmakt. Det er en foreldet makt som bruker primitive og voldsomme teknikker. Som oftest rammes samfunnets mest utsatte grupper, mener forskerne.

– Politiet i Sverige bruker arbeidsmetoder og teknologi basert på strukturell rasisme, hevder Nafstad og Parsa.

Løsningen er enkel: færre politifolk.

– Vi påstår at kun minimale problemer i samfunnet behøver løses ved hjelp av en voldsmakt, og at mesteparten av politiet derfor kan skrelles vekk. Alternativet til dagens rasistiske politiarbeid er altså å nedmontere politiet.

– Rettferdighet, trygghet og sikkerhet skapes gjennom investeringer i lokale initiativ, uten straffeformål.

Politisk aktivisme maskert som vitenskap

Göteborgs politisjef Erik Nord skriver i en kommentar på Twitter:

«Dessverre er det ikke uvanlig at politisk aktivisme, maskert som vitenskap, blomstrer ved universiteter og høyskoler. De fleste hadde nok heller sett flere politifolk på gatene enn skattefinansiert aktivisme i akademia.»

Tyvärr inte ovanligt att politisk aktivism, hjälpligt maskerad till vetenskap, frodas vid universitet och högskolor. De flesta hade nog hellre sett fler poliser på gatan än skattefinansierad aktivism i akademin. — Erik Nord (@AENO98) July 18, 2020

Reaksjoner

Men politisjefens utspill vekker harme hos andre venstreorienterte akademikere.

«Veldig uheldig at en politisjef velger å spre fordommer om universitetet i stedet for å imøtegå innlagget saklig», skriver statsviteren Andreas Johansson.

Og Rose-Marie Fältskog, som beskriver seg selv som «feminist, sosialist, antifascist og økomarxist» skriver følgende:

«En politisjef i Hessen, Tyskland har nylig gått av. Det burde du også gjøre etter denne høyreekstreme og konspiratoriske uttalelsen.»