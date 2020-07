annonse

Under onsdagens NRK-sending oppdaget seere at en passasjer som ble intervjuet ikke hadde på seg bilbelte. Og atpåtil snakket de om trafikksikkerhet.

Det var i programmet «Sommerbilen minutt for minutt» at gjesten Bjørn Lægreid ikke hadde på seg belte under sendingen fra Hardanger.

Bjørn Lægreid er kjent fra «Vinterveiens helter» på National Geographic. Delen av programmet handlet om trafikksikkerhet og ble sendt onsdag kveld, skriver NRK i en sak om tabben.

Det kom raskt reaksjoner på Twitter

Sitter virkelig passasjeren i #sommerbilen UTEN sikkerhetsbelte på? 😳 #nrksommer — Vivi Lie 🥰☕️☀️💞🧶🇳🇴🌅😎 (@KaffeVivi) July 22, 2020

Men NRK var raskt ute og la seg flate:

Hei! Vi tar sikkerheten på alvor, så her har det beklageligvis skjedd en skikkelig glipp. Tusen takk for at du gjør oss oppmerksom på dette, vi gir beskjed videre til redaksjonen. Takk for at du ser på! Mvh Eline/NRK — NRK (@NRKno) July 22, 2020

– Vi beklager at gjesten ikke hadde på seg bilbelte under dagens sending. Både vi i programledelsen og gjesten vår vet at reglene er at man skal ha på seg bilbelte. Det var særlig beklagelig at dette foregikk mens temaet var trafikksikkerhet, sier prosjektleder for programmet, Kristin Ytre-Arne.

På telefon med NRK sier gjesten selv, Bjørn Lægreid, at det som skjedde var svært beklagelig.

– Det er bare å beklage det som skjedde, men gjort er gjort, sier han.

Blir det bot?

Det er ikke første gang NRK lager bilreportasjer der det begås lovbrudd. I en seanse hvor de fulgte Ap-leder Jonas Gahr Støre høsten 2018 ble han filmet mens han tastet på telefonen mens han kjørte bil nedover Hallingdal. Ikke nok med det, fire dager senere ba han en rådgiver kjøre mot kjøreretningen.

Seansene ble fanget opp av seere, deretter av mediene og til slutt kom også politiet på banen og ga Støre en bot på 9000 kr.

– Jeg ble anmeldt etter at NRK i fjor høst filmet at jeg brøt trafikkreglene. Saken er nå ferdig behandlet og endte opp med at jeg ble ilagt forelegg. Det er bare rett og rimelig at jeg får en reaksjon etter brudd på trafikkreglene, og jeg har akseptert forelegget, uttalte Støre etter at boten var annonsert.