Toppdemokrat Nancy Pelosi i hardt vær etter oppsiktsvekkende intervju.

Onsdag holdt president Donald Trump en pressekonferanse der han opplyste om coronasituasjonen i USA. Han sier nå at amerikanere må bruke munnbind når de ikke kan overholde reglene for sosial distansering.

– Bruk munnbind. Uansett om du liker det, eller ikke, så gjør det en forskjell, sa presidenten.

President @realDonaldTrump: "We're asking everybody that when you are not able to socially distance, wear a mask." pic.twitter.com/pfpssIqJjH — The White House (@WhiteHouse) July 21, 2020

– Useriøs

Etter pressekonferansen ble demokratenes leder av Represantenes hus, Nancy Pelosi, intervjuet av den venstreorienterte nyhetskanalen CNN. Der benyttet hun anledningen til å komme med nye Trump-angrep.

– Jeg tror at presidentens uttalelser i dag viser at han innrømmer feil og erkjenner at viruset ikke er en bløff. Det er en pandemi som har blitt verre på grunn av hans passitvitet. Dette er helt klart «Trump-viruset», sa Pelosi.

På twitter reageres det sterkt på uttalelsene.

Pelosi blir kalt useriøs og gal.

Insane. Democrat Nancy Pelosi is not a serious person… Pelosi repeatedly calls the Coronavirus the "Trump virus" on CNN, despite the virus originating in China and being covered up by the Chinese Communist Party. pic.twitter.com/H8DKsjhY2W — Nathan Brand (@NathanBrandWA) July 21, 2020

Radiovert Mark Levin kaller Pelosi «The Pelosi Cancer».

She seriously needs to cut down on her drinking. She always looks spaced out. — Steve Sweeney (@SteveSw54849422) July 22, 2020

