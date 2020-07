annonse

Lederen for Verdens helseorganisasjon avviser USAs utenriksminister Mike Pompeos påstander om at WHO er «kjøpt» av Kina.

Onsdag la WHO ut en uttalelse om saken. Torsdag fulgte leder Tedros Adhanom Ghebreyesus opp med en kommentar til påstanden, under en nettoverført pressekonferanse.

– Kommentarene er usanne og uakseptable og uten noe grunnlag, sa Ghebreyesus.

Ghebreyesus advarte dessuten mot å bruke pandemien som et politisk virkemiddel. I tillegg hevdet han at WHOs fokus er å redde liv.

Ifølge britiske medier påstod Pompeo WHOs leder er «kjøpt» av Kina under et møte med spesielt inviterte folkevalgte i London tirsdag. Han hevdet ifølge The Times at anklagen mot WHO-sjefen var basert på solid etterretning