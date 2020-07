annonse

En statue av Kristoffer Columbus ble fjernet natt til fredag etter ordre fra byens ordfører Lori Lightfoot.

Statuen i Chicago ble fjernet med en stor kran. Det er ikke kjent hvor statuen ble fraktet.

Chicago Tribune skriver at det er ventet at ordfører Lori Lightfoot vil bli kritisert for å ha gått med på demonstrantenes krav. Hun har tidligere uttalt at hun ikke er for å fjerne statuer av Columbus, et standpunkt hun har begrunnet med at det vil være å slette historien.

Flere ledende skikkelser fra det italienskamerikanske miljøet i Chicago har kritisert avgjørelsen. Columbus var opprinnelig fra Genove i Italia, men oppdaget det amerikanske kontinentet på oppdrag fra Castillas dronning Isabella og hennes ektemann Ferdinand av Aragon.

Forrige uke forsøkte en gruppe demonstranter å rive statuen. 18 politibetjenter ble skadd i opptøyene, ifølge Chicago-politiet.

Lightfoot har tidligere vært motstander av å fjerne statuen. Fagforeningsleder i politiet John Catanzara, som har italiensk bakgrunn, har kritisert sin ordfører og varslet en demonstrasjon til støtte for politiet.

Lori Lightfoot representerer Demokratene, som har styrt den ekstremt voldelige byen ubrutt i snart 70 år. Donald Trump og andre konservative har lenge pekt på at byene med de største voldsproblemene er styrt av demokrater i flere tiår. Dette er også argumentet til Blexit-bevegelsen som argumenterer for at svarte ikke er tjent med å stemme på demokratene.

President Trump bestemte seg for å sende føderale sikkerhetsstyrker til Chicago etter at 14 personer ble skutt i en begravelse nylig.

Rett før hendelsen tvitret borgermesteren i Chicago, Lori Lightfoot, at hun ikke ville akseptere føderalt politi i byen.

Under no circumstances will I allow Donald Trump’s troops to come to Chicago and terrorize our residents. — Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) July 21, 2020

Men til Fox News sa hun senere at hun går tilbake på den beslutningen og sender nye signaler om at Chicago vil ta imot hjelpen fra føderale myndigheter. Nå har den samme ordføreren fjernet statuen av Columbus, som er et eksempel på hva de nye føderale sikkerhetsstyrkene skal beskytte.