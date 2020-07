annonse

En kjennelse fra Borgarting lagmannsrett sørger for at ekspolitimann Eirik Jensen må tilbringe også de neste åtte ukene i varetekt.

19. juni i år ble Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet i Borgarting lagmannsrett. Nå har de altså sørget for at Jensen forblir varetektsfengslet i påvente av at saken kommer til behandling i Høyesterett.

Eirik Jensens forsvarer, advokat John Christin Elden, krevde en annen domstol da han mente at for mange dommere i Borgarting lagmannsrett har hatt befatning med saken, slik at Jensen umulig kunne få en nøytral behandling der. Dette ble blankt avvist av lagmannsretten.

– Det er riktig, som påpekt i støtteskrivet, at et relativt stort antall dommere ved lagmannsretten har vært involvert i ulike faser av behandlingen av sakskomplekset. Slik vil det ofte være i større saker som pågår over tid, skriver retten i kjennelsen.

Men lagmannsretten føyer til at det ikke er noe ved behandlingen av saken som fører til at samtlige dommere i Borgarting er inhabile.