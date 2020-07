annonse

Frankrike slår følge med Storbritannia, og stenger kinesiske Huawei ute som leverandør av 5G-teknologi.

Frankrikes nasjonale byrå for kybersikkerhet (ANSSI) har underrettet landets telekom-operatører om at lisenser for bruk av Huaweis 5G-teknologi ikke vil fornyes ved utløp.

Mens ANSSI vanligvis utsteder åtteårige lisenser for europeiske leverandører som Nokia og Ericsson, har Huawei-komponenter stort sett fått tre- og femårige lisenser.

Den praktiske effekten er at utstyr fra Huawei fases helt ut fra Frankrikes 5G-nett innen 2028, og i løpet av fem år vil det meste av Huawei-komponenter være borte.

Frankrike velger dermed velger regulatorisk utfasing fremfor forbud ved lov. ANSSIs Huawei-relaterte kommunikasjon med telekom-operatørene de seneste månedene har holdt lav profil og stort sett foregått gjennom uformelle kanaler.

Landet slår dermed følge med Storbritannia, hvor statsminister Boris Johnson har bråsnudd og bestemt at Huawei ikke får delta i utbyggingen av 5G.

For noen telekom-operatører skaper det hodebry at de tre- og femårige lisensene for Huawei nå har fått en endelig sluttdato. Tre og fem år anses nemlig som for kort tid til å tjene inn kostnadene ved å anskaffe, montere og drive utstyret.