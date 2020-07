annonse

Nord-Norge blir helgas værvinner, mens det lenger sør kan ventes styrtregn på søndag, melder Meteorologisk institutt.

– Hele Nord-Norge har en flott helg i vente, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis til NTB.

For den sørlige delen av Norge ventes lave temperaturer og regnbyger, særlig på søndag.

– Søndag kommer det en værfront mot Sør-Norge med nedbør og 17 til 18 grader, sier Sarchosidis.

I de sørøstlige delene av landet kan det sent søndag bli styrtregn. Meteorologisk institutt har lagt gult farevarsel for området ut på Twitter.

«Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt», skriver de.

Søndag: farevarsel på styrtregn for deler av #Østafjells. Fra formiddagen til sent søndag kveld ventes kraftige regnbyger. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt. pic.twitter.com/pxcN1kqP55 — Meteorologene (@Meteorologene) July 24, 2020

I Møre og Romsdal, Trøndelag og langs Helgelandskysten i Nordland kan det bli en helg med temperaturer opp mot 25 grader.

På Svalbard kan helgetemperaturene krype opp mot 20 grader. Så varmt er det ikke målt siden 1979.

Meteorologisk institutt skriver på Twitter at den varme lufta på Svalbard skyldes et lavtrykk øst for Norge.

Hva er grunnen til at det skal bli så varmt på Svalbard og hvorfor er det kjølig lenger sør? Et lavtrykk øst for #Norge har skylda 🌀 Vinden blåser mot klokka rundt et lavtrykk og da blir det nordlig vind i sør mens lenger nord får man varm luft fra Russland. pic.twitter.com/lNJu0SOKKx — Meteorologene (@Meteorologene) July 24, 2020