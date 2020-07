annonse

Blir vi tatt ved nesen?

Først hevder regjeringen at man ikke vil ta hensyn til situasjonen i regioner i de enkelte land når reiseråd skal publiseres, men forholder seg av «praktiske» (det er så mange regioner i EU) grunner til kun å gi reiseråd for hele land!

Så opplever vi at Sverige formidler at Norges utestengelse av Sverige ødelegger nordisk samarbeid og forholdene mellom de to land! Kort tid etter dette utspillet blir regioner i Sverige “Grønne” og norske statsborgere kan reise dit! Kommer Tom Cruise fra Florida for å lage film, så er han hjertelig velkommen uten karantene!

Er det bare undertegnede som synes regjeringens argumentasjon som er framført av overbetalte og høyst overvurderte yrkespolitikere ligger på et lavmål (selv barn kan prestere bedre) og at det hele likner mer på en tåpelig farse enn fornuftig politikk?

Er uviljen mot å se på regioner i Spania en slags «hevn» eller sjalusi mot nordmenn med feriebolig i Spania?

Slike spekulasjoner er ikke grepet ut av lufta. Det har gjentatte ganger blitt servert refleksjoner fra de ovennevnte overbetalte yrkespolitikere politikere (med sine gullpensjoner og latterlige lave krav til arbeidsinnsats) at de ikke synes noe om at norske pensjonister mottar sin pensjon «under solen» i Spania. Mange har ved flere anledninger forsøkt og fått gjennomført ordninger for at denne gruppen skal komme dårligere ut (kildeskatt osv.)

