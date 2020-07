annonse

Risiko for vannforurensning og manglende løsninger for håndtering av turbinblader er sentrale punkter når Norge klages inn for EUs overvåkningsorgan ESA.

Det er Norges Miljøvernforbund (NMF) som står bak klagen. De ønsker å stoppe inngrepene i norsk natur, som følge av vindkraftutbygging i kyst- og fjellandskapet vårt, skriver Firdaposten.

Miljøvernforbundet hevder i klagen at både anleggsarbeid og drift av vindturbiner kan forurense drikkevannskilder og andre vannkilder. De tar også opp risikoen for brann i turbinene, samt fare for lekkasje av ulike miljøgifter.

Den norske utbyggingspraksisen bryter med EUs direktiver for vann, deponi og avfall, hevder NMF. En farlig partikkelmiks fra slitasje på rotorbladene kan havne i naturen.

– Store areal på fjellets urørte natur blir påvirket, noe som Norges Miljøvernforbund ikke aksepterer, heter det i pressemeldingen.

I forhold til deponering av biologisk nedbrytbart avfall, påpeker NMF at det siden 2009 har vært et forbud mot dette i Norge. De mener dette forbudet omfatter brukte rotorblader, og konkluderer slik:

«Sirkulærøkonomi, CO₂- fotavtrykk, forurensning, avfallshåndtering er overhode ikke tatt med i beskrivelsen av vindturbinparker. NMF betrakter dette som en meget stor svakhet i og med at det er store avvik. Både EUs direktiver, forordninger og norsk lov og rett kravsetter «føre-var-prinsippet» innen forurensning og håndtering av avfall. Vindturbinblader som avfall er overhode ikke ivaretatt som en del av sirkulærøkonomien.»