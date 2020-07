annonse

Nordafrikaneren har vært innsatt på Politiets utlendingsenhets (PU) internat i snart 16 måneder.

Medio april 2019 ble den angivelige 28 år gamle utlendingen fra Marokko pågrepet av politiet, og har siden vært innsatt i PUs utlendingsinternat på Trandum.

Interneringsfristen har siden april 2019 blitt forlenget gjentatte ganger.

Utlendingsinternatet er en felles enhet for arrest og interneringsdrift i PU. Her oppholder det seg utlendinger som ikke har lovlig opphold i Norge.

Helsetilbud

Internatet er bemannet med 1 – 2 sykepleiere på dagen, kvelden og i helgene. Det er også en lege til stede fem dager i uken. Utover dette, er legen tilgjengelig på telefon 24 timer i døgnet, året rundt.

I tillegg, blir andre tilbud i norsk helsevesen nærmest daglig benyttet, slik som for eksempel fremstilling til tannlegebehandling med mer.

Manglende samarbeid

Av utlendingslovens § 106 b tredje ledd annet punktum fremgår det at internering, som i realiteten er en tvangsinnsettelse, bare kan overstige 12 uker «dersom utlendingen ikke samarbeider om gjennomføring av utsendelse eller det er forsinkelser med å fremskaffe nødvendige dokumenter fra et annet lands myndigheter».

I dette tilfellet, har utlendingen bevisst ikke samarbeidet med norsk politi om å avdekke egen identitet og statsborgerskap.

PU har i denne saken nedlagt et formidabelt etterretnings – og undersøkelsesarbeid knyttet til å få verifisert utlendingen, også med sine samarbeidspartnere både i Marokko og Algerie. Forespørsler om utlendingens fingeravtrykk er sendt til diverse land i Europa, samt til Interpol i Rabat, hovedstaden i Marokko.

I desember 2019 ble utlendingen tvangssendt til Marokko, men politiet måtte gjøre vendereis, og ta med seg utlendingen tilbake til Norge. Stedlige myndigheter på flyplassen nektet å akseptere og motta vedkommende. Dette til tross for at Den marokkanske ambassaden i Oslo hadde godkjent at personen var deres statsborger, og derfor utstedt nødvendige reisedokumenter for hjemsendelse.

Norsk politi sin spesialutsending, politioverbetjent Knut Bråttvik, er nå tilbake i Marokko etter koronautbruddet. Bråttvik har nå ved sin tilstedeværelse i landet levert en tilleggsanmodning om en ny verifiseringsprosess av utlendingen.

Marokkanske myndigheter har meldt at landets grenser gradvis vil begynne å gjenåpne for normal virksomhet medio juli 2020.

Norsk politi har så langt ikke fått beskjed om at utlendingen er registrert i de internasjonale fingeravtrykkregistrene rundt omkring i Europa, samt i Interpol sine databaser.

Nordafrikaneren har, relatert til forskjellige identiteter og statsborgerskap, også hevdet at han er statsborger fra Algerie. PU engasjerte derfor en lokal advokat i Algerie. Han konstaterte at de oppgitte opplysninger fra den innsatte ikke var korrekte.

For noen dager siden ble utlendingen igjen reinternet av Oslo tingrett i ytterligere fire uker.

Kommentar

Ifølge lovverket, har politiet ikke anledning til å internere utlendinger som er ulovlig i riket utover en periode på 18 måneder, med mindre de er utvist som følge av straff eller særreaksjon.