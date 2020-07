annonse

Førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved NTNU klager Filter Nyheter inn til PFU etter nettstedets anklager om at han har spredd hatefulle ytringer fra en anonym Facebook-profil.

Eikrem anklager nettavisa for å ha brutt god presseskikk gjennom blant annet ukritisk valg av kilder som også forble anonyme. og mangel på tilstrekkelig åpenhet, skriver NRK.

– Jeg ser fram til at PFU behandler klagen, sier han til NRK.

I den første artikkelen til Filter Nyheter fra 20. februar hevdet flere anonyme kilder at Eikrem har operert en hemmelig Facebook-konto der han skal ha ytret seg fremmedfiendtlig. Personen bak kontoen har både delt egne ytringer og trykket liker på andres innlegg. Tidligere i sommer krevde NTNU innsyn i både PC og epost, og truet med Eikrem med avskjed.

Eikrem skriver følgende i klagen til PFU:

«Ved lesning av Filter Nyheters sak 20.2.2020 så framgår det med tydelighet at hele oppslaget er bygget på antagelser. Videre anvendes det utelukkende anonyme kilder, og enkelte av kildene sier selv at de har intet kjennskap til selve saken, men at de «av omtale» gjengir noen påstander anonymt som Filter så anvender til sitt formål. Videre stiller ikke Filter Nyheter de opplagte kildekritiske spørsmål: Er disse anonyme kildene som de foregir å ha snakket med i stand til å vite noe presist om det som de uttaler seg om? Hvordan kan andre- og tredjeparter overhodet vite noe om hvem som legger ut utsagn og trykker like på en pseudonym Facebook-konto?»

Eikrem er også kritisk til at Filter Nyheter angivelig har tatt kontakt med personer nær ham selv. Flere av dem har opplevd samtalene som «ubehagelig og uønsket», skriver han i klagen til PFU.

– En PFU-klage er noe vi alltid er forberedt på i denne typen saker, sier redaktør Harald Klungtveit i Filter Nyheter.

En annen person enn Eikrem har erkjent å stå bak kontoen, skriver Khrono i en ny artikkel.

Khrono skriver at NTNU i mars i år startet en ekstern granskning av påstander om at førsteamanuensis Øyvind Eikrem hadde hisset til rasistiske nettdebatter via anonyme facebookprofiler. Dette etter oppslagene i Filter Nyheter.

Men allerede i slutten av februar skal Eikrems advokat ha informert NTNU om at det var «en annen person som erkjente å stå bak utsagnene på profilen(e).»

Khrono skriver at NTNU ikke har «gjort noe for å finne ut hvem denne mannen er, eller få ham i tale.» Khrono skriver at de har snakket med mannen som tar ansvaret for aktiviteten på profilen(e). Han sier at litt av det er tull, og noe alvorlig ment.

Nesten ingen leser Filter Nyheter

Filter Nyheter er et lite nettsted som ble etablert i 2015, den gang med store planer om å ansette tjue journalister. Det har det ikke blitt noe av. Til tider lager de nå kun en artikkel per uke skal vi dømme etter hjemmesiden.

Et søk på similiarweb.com viser at Filter Nyheter hadde under 70.000 besøk i juni. Resett hadde til sammenlikning 3,85 millioner besøk i juni etter samme målemetode.

Gjensidige anklager over lang tid

Det var etter at Eikrem uttalte seg til Resett i 2018 at bråket startet. Enkelte ansatte og studenter reagerte og mente Eikrem hadde «skadet instituttets omdømme».

Eikrem ble deretter kalt inn på teppet av instituttleder. Men rektor ved NTNU la seg deretter flat for deler av behandlingen av Eikrem.

Etter Filter Nyheters oppslag, ble igjen Eikrems kritikere på NTNU igjen aktivert og han trues nå med oppsigelse.