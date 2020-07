annonse

Voksne blir ikke innkalt når det er på tide å friske opp vaksinene de fikk som barn.

Dette ønsker SVs stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson å gjøre noe med, skriver Aftenposten.

Wilkinson, som er medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, foreslår at staten finansierer vaksinasjonsprogram for voksne. Han mener alle bør få en inkalling og at vaksinene skal være gratis.

– Mennesker i risikogrupper, som eldre og mennesker med nedsatt immunforsvar, kan dø. Derfor er det viktig med flokkimmunitet, mener han.

Leder i Norsk forening for allmennmedisin, fastlege Marte Kvittum Tangen, er helt enig, og mener at et statlig vaksinasjonsprogram for voksne vil styrke folkehelsen.

Også Folkehelseinstituttet ønsker denne modellen, og leverte en rapport om oppstart av et slikt vaksineprogram allerede i 2018, men politikerne har fortsatt ikke tatt noen avgjørelse rundt dette.

