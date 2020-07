annonse

Universitetet Rutgers i New Jersey, USA unntar mørkhudede studenter fra krav om korrekt rettskrivning.

Dette tiltaket skal være i «solidaritet med Black Lives Matter», og kommer etter at en professor fastslo at god grammatikk er et uttrykk for hvit overmakt og rasisme, skriver The College Fix.

Rebacca Walkowitz er sjef for instituttet for engelsk, og melder på universitetets hjemmeside at man av hensyn til ikke-hvite nå dropper kravene om at studentene må kunne stave og formulere sine setninger grammatisk korrekt.

Dette er et tiltak som blant annet skal innføres på Rutgers Graduate Writing Program, som skal kvalifisere studentene til å skrive vitenskapelige artikler og andre avhandlinger.

Ikke alene

Det beryktede Evergreen State College har nylig anbefalt at man som erstatning for rettskrivning innfører noe man kaller en mer tolerant mangfoldsinnstilling i forhold til skriftspråket. Den nye pedagogiske tilnærmingen kalles «kritisk gramatikksyn». «Udokumenterte studenter» skal ikke rettes på, men gis «kulturelt sensitive tilbakemeldinger».

Evergreen er skolen der den evolusjonære biologen Bret Weinstein underviste, helt til opptøyene i 2017, da Weinstein nektet å forlate sin arbeidsplass fordi han var hvit. Dette skjedde i forbindelse med Evergreen State College Day of Absence, som tradisjonelt har vært en dag hvor ikke-hvite studenter kunne holde seg borte fra skolen for å fokusere på sitt historiske bidrag til skolen.

Men i 2017 ville studentene snu dette på hodet, og krevde at hvite studenter og ansatte skulle forlate campus. Weinstein nektet, og han (og hans kone) ble utsatt for en hatkampanje som etterhvert førte til at Weinstein forlot sin stilling.