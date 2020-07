annonse

annonse

Donald Trump har over 80 millioner millioner følgere på Twitter. Han bruker kanalen aktivt for med egne ord å «omgå» de etablerte mediene og deres vinklinger.

I et uformelt anlagt intervju med Dave Portnoy fra Barstool Sports kommenterer Trump sin egen tvitring og innrømmer at han er for rask på avtrekkerene og angrer på enkelte av dem,

– Altfor ofte, sier han i et intervjuet.

I gamle dager skrev et brev og lot det ligge et døgn før de sendte det, og det var bra. Da kunne de revurdere innholdet, forklarer han.

– Men vi kan ikke gjøre det på den måten på Twitter, ikke sant? Vi legger budskapet ut umiddelbart, vi føler oss kjempebra, og så begynner du å få telefonsamtaler med spørsmål om du virkelig sa dette, uttaler presidenten i intervjuet.

Les også: Twitter har aldri før grepet inn mot en politiker, slik de nå gjør mot president Donald J. Trump

Som oftest er det tilfeller med videreformidling av andres twittermeldinger som gjør at man havner i trøbbel, mener han.

– Du ser noe som ser bra ut og du undersøker ikke saken nærmere, sier han som forklaring på at han kan retvitre noe som han senere angrer på.

Hele intervjuet med Trump er lagt ut i disse Twitterpostene.

(PART 1) – I did not expect to interview @realDonaldTrump at the White House yesterday but here we are pic.twitter.com/ouWDXSS62u

— Dave Portnoy (@stoolpresidente) July 24, 2020