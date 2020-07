annonse

– Av og til må det skje noe før alle innser baksidene. En visste at Sovjetunionen var et diktatur. Men det var ikke før atomulykken i Tjernobyl at verden virkelig fikk øynene opp. Alle visste det negative, men da fikk de også bevist at kommunistregimet var udugelig.

Nå har hele verden fått et virus fra Kina, skriver Douglas Murray i The Sun. Han sier at vi fra før vet vi at Kina er et diktatur. Vi vet også at de knuser all opposisjon. Men etter virusspredningen har vi også fått øynene opp for et upålitelig regime, mener den britiske forfatteren.

I disse dager blir Kina kritisert fra mange kanter, fordi regimet har kommet i søkelyset. Vi har visst lenge at den muslimske minoriteten ugihurene i provinsen Xinjiang er utsatt for grov forfølgelse, påpeker Murray.

I mange år har dette imidlertid vært utenfor verdens søkelys. Vi vegret oss for å si fra, mener Murray. Men så kom det et videoklipp, filmet av en drone. Man kunne se fanger med bind for øynene og i lenker, som ble tvunget til å marsjere av væpnede vakter.

Storbritannias utenriksminister Dominic Raab kommenterte at dette minner om noe vi ikke har sett på veldig lenge.

– Han har rett, skriver Douglas Murray.

Men Kinas ambassadør i Storbritannia uttalte at han ikke har noen anelse om hvor dette er filmet. Han spurte også journalisten om han hadde vært i provinsen. Dette føyer seg bare inn i rekken av ankepunkter – det som gjelder Hongkong, i tillegg til Huawei, og frykten for at selskapet koblinger til regimet. Dernest kommer den sosiale plattformen TikTok. Flere begynner å mistenke at kinesisk teknologi ikke er sikkert, konstaterer Douglas Murray.

Selvfølgelig hevder selskapene at de er uavhengige, skriver han. Men i Kina er ingen store bedrifter uavhengige, og kritikk blir møtt med sabelrasling fra Beijing.

– Kinesiske ledere har vendt seg til å fortelle andre hva de skal gjøre.

De har strødd rundt seg med penger, og med dette har regimet også kjøpt seg taushet, skriver forfatteren. Men nå har folk våknet opp, mener han.

– Og det er ikke et sekund for sent.