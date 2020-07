annonse

Føderalt politi fra Department of Homeland Security brukte natt til lørdag nok en gang tåregass mot voldelige demonstranter i Portland i Oregon.

I flere uker har Portland vært rammet av vold og ødeleggelse mot føderale bygninger., skriver Fox News. Borgermesteren har holdt politistyrkene tilbake, noe som fikk president Trump til å sette inn føderalt politi fra 14. juli.

Byen borgermester fra Demokratene, ted Wheeler, står for en ettergivende linje i arbeidet med lov og orden. Han har ikke ønsket de føderale politistyrkene sendt av Trump velkommen og vil ikke møte dem.

A number of people have asked if I know DHS leadership is in town, and if I’m going to meet with them. We’re aware that they’re here. We wish they weren’t. We haven’t been invited to meet with them, and if we were , we would decline.

— Mayor Ted Wheeler (@tedwheeler) July 16, 2020