Man har ofte hørt at pasienter gir uttrykk for at de ikke forstod hva pleieren har sagt, men jeg, som har helsevesenet som arbeidsplass, har ofte sett at pleiere med annen språklig bakgrunn har misforstått viktige situasjoner som er helt avgjørende for pasientens velbefinnende.

Den manglende kommunikasjonen har bidratt til at sinnsstemningen hos pasienten er mer dyster enn nødvendig. Jeg har også to eksempler på to forskjellige sykehjem hvor norske eldre ble servert rødsaus over ribbemiddagen på julaften. En annen opplevelse jeg har hatt var at enkelte med muslimsk religiøs bakgrunn helst nektet å servere alkohol grunnet sin trosretning.

Når ansatte har utfordringer med språket, og samtidig viser utfordringer med å tilpasse seg en norsk kultur, så vil selvsagt pasientgruppen bli skadelidende. Undertegnede vil ikke skrive dette for å angripe enkelte, men når kultur og språk ikke samspiller så står en forsvarsløs pasientgruppe i fare for å bli uskyldige ofre. Pasientsikkerheten er truet.

Manglende språkforståelse er også en belastning for oss som prøver å gi omsorg til pasienter. Det medfører at vi andre ikke får gitt de nødvendige beskjeder som er nødvendig. Det være seg sårstell eller hensynet til mat. Et dårlig stell av sår eller munnstell kan utvikle seg og føre til fare for liv. Manglende språk fører også til en større belastning for andre ansatte som heller utfører oppgaven selv enn å la en som ikke har forstått oppgaven gjøre jobben. Dobbel jobb for enkelte andre.

Det bør være strengere krav til vikarer og andre ansatte om at språket må være på plass. Arbeider man med mennesker så bør dette være i fokus. Enkelte ganger opplever jeg at språket på medarbeidere er så dårlig at man må lure på hvordan jobbintervjuet har foregått.

Pasienter og pårørende har rett til relevant informasjon om egen situasjon, og ikke minst den lille respekten det bør være for å bli forstått.