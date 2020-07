annonse

I juni ble en mann i 30-årene fra Mannegruppa Ottar arrestert. Han ble siktet for plagsom og hensynsløs opptreden etter å ha identifisert overgrepsdømte. Men nå er saken henlagt.

Årsaken til politianmeldelsene er at en representant fra Mannegruppa Ottar reiste rundt for å henge ut overgrepsdømte. Det ble kalt «Nabovarsel». Mannen begynte ved Lillehammer og reiste videre nordover. Men noe mente det var en form for gapestokk.

– Den nærmere årsaken til henleggelsen går vi ikke nærmere inn på. Annet enn å si at for de sakene som er henlagt, er ikke bevissituasjonen tilstrekkelig for å konstatere at de aktuelle straffebud er overtrådt, sier påtaleleder Stig Morten Løkkebakken i Nordland politidistrikt til NRK.

Nordland politidistrikt har politiet mottatt 14 anmeldelser mot mannegruppa, de har henlagt to og oversendt resten til Oslo politidistrikt.

Representanten ble etterhvert arrestert. Han filmet pågripelsen og la det ut på sosiale medier.

– Da ble jeg pågrepet av politiet som står her nå. De har pågripelsesbegjæring av meg fordi Norge kan ikke få lov til å vite hvilke svin folk har i nabolaget sitt, så jeg blir pågrepet nå. Og jeg er sannsynligvis ute igjen om kort tid […].

Kay Erikssen er leder av Mannegruppa Ottar, og snakker på vegne av han som kjører rundt.

– Vi ser at det har blitt en del anmeldelser nå, og at de henlegges én etter én. Det er veldig lite å ta oss på, sier han til NRK og tilføyer.

– Det er prøver å ta oss på, er hensynsløs adferd og krenking av privatlivets fred. Men dette er jo veldig brede paragrafer.

Erikssen sier videre at de gjorde dette for å skape debatt.

