Oslo-avtalen eller annektering?

Tidligere viseutenriksminister, Danny Ayalon, som for 20 år siden var med i den israelske delegasjonen til Camp David forhandlingene skriver følgende om prosessen (Twitter 17.07.2020):

Sent en kveld ble vi (israelske delegasjonen red.anm.) kalt inn til møte med Barak i hytten hans. Han informerte oss at han ville legge Jerusalem på forhandlingsbordet. Vi så tårene i øynene hans. Dette var åpenbart noe han ikke ønsket. Nesten alle rådgiverne advarte ham mot dette forslaget. Men han insisterte.

Neste morgen la Barak Jerusalem på forhandlingsbordet. Clinton var sjokkert – israelerne, inkludert hans venn Yitshak Rabin, hadde alltid holdt fast ved et forenet Jerusalem. Barak tilbød Øst-Jerusalem inkludert ¾ av Gamlebyen minus Klagemuren og det jødiske kvarter. «Hva med Al-Aqsa og Haram al-Sharif» spurte Arafat, i det han henviser til Tempelplassen.

Jeg tenkte at Barak åpenbart ville beholde dette under israelsk suverenitet. Clinton forventet det samme. Dette er den helligste plassen for jødedommen. Barak overrasket oss igjen. Barak tilbød delt suverenitet over Tempelplassen. Israel skulle ha suverenitet under bakken hvor der er arkeologiske utgravninger av to jødiske templer. Palestinerne skulle ha suverenitet over bakken hvor Klippemoskeen og Al-Aqsa står.

Clinton var begeistret. For ham (presidenten red.anm.) var dette et overraskende tilbud. Mye bedre enn han hadde kunne håpe. Nå ville han kunne få Nobels Fredspris. Men Arafat satt stille i nesten et minutt. Clintons begeistring falmet. Han fikk et bryskt uttrykk i ansiktet, snudde seg til Arafat og ba om et svar.

Alle i rommet stirret på Arafat, som ikke visste hva han skulle si. Han hadde ikke sett for seg et slikt tilbud, og ikke forberedt en respons. Til slutt sa han: Jeg beklager, jeg vil ikke akseptere dette tilbudet. Der har aldri eksistert et jødisk tempel, så jeg kan ikke akseptere noe israelsk tilstedeværelse, heller ikke under bakkenivå……

Clinton var satt ut. Han ble rasende og ropte til Arafat: Aldri eksistert et jødisk tempel? Prøver du å fortelle meg at min Bibel tar feil? …… La meg informere deg formann Arafat: Da min messias Jesus Kristus vandret på Tempelplassen så han ingen moskeer. Han så ikke Al-Aqsa. Han så ikke Klippemoskeen. Han så kun det jødiske tempelet.

Kommentar

Oslo-avtalen var død allerede da Arafat reiste direkte til Johannesburg og forsikret sin forpliktelse til videre jihad. Det burde norsk UD ha forstått. Tesen om land for fred har ikke gitt fred. Clinton siterer Abba Eban i sine memoarer (My Life s.924): «palestinerne misbruker aldri en anledning til å ikke misbruke en anledning».

Men konflikten stikker dypere. Kjernen ligger i Arafats historierevisjonisme og delegitimering av jødenes historiske urbefolkningsrett i Judea og Samaria, noe som dessverre har fått gjennomslag i UNESCO. Når man har som utgangspunkt å fornekte jødenes legitime tilstedeværelse i Palestina, da er fred ikke mulig.

Heldigvis er det en ny vår i den arabiske verden. Israel har knyttet nye bånd til sine sunni-arabiske naboer, og stamme- og klanledere i Palestina anerkjenner jødenes tilstedeværelse og staten Israel. Folkeretten støtter jødenes sak.

Vi trenger et nytt paradigme i Midtøsten. Normalisering av Vestbredden kan faktisk være en veg mot fred, og en fredsløsning må skje i samarbeid med Jordan, som allerede er en arabisk stat i Palestina.