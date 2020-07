annonse

Fredag ble Värmland åpnet som et grønt område og allerede lørdag var handlelystne nordmenn på plass.

Tore Enerud hadde sett frem til denne dagen, der han igjen kunne kjøpe til svenske priser.

– For det første får jeg veldig godt betalt for det, for jeg sparer jo 1000 kroner bare på en stokk snus. Og jeg kjøper hundefor. Hjemme får du 12 kilo for 841 kroner, her får du 15 kilo for 200, sier Enerud til TV2 og tilføyer.

– Så kjøper du litt kjøtt, og littegrann. Så må jeg innom Systembolaget da. Si du kjøper et brett øl, så betaler du det samme for tre bokser her, som for en boks i Norge.

Han er pensjonist og har god tid til å reise over grensen, før virusutbruddet tok han turen et par ganger i måneden. Det lønner seg i kroner og ører.

– Ja, det har jeg gjort. Når du er pensjonist så er det godt å få komme hit og spare noen penger. Til og med på diesel sparer du penger på. Hjemme kostet det 15,85, her var det 11 kroner og 12 øre. Da får du veldig godt betalt for å kjøre over, sier han.

Handlelisten hans er lang, men aller øverst står det snus, hundemat, øl og flatbiff.

Sentersjef på Charlottenbergs shoppingcenter, Claes Sjöholm ser på åpningen. Endelig er kundene tilbake.

– Det er en gledens dag, og vi er kjempeglade for at den endelig er her. Det er en kjempestor dag for både Charlottenberg og Värmland.

De har planlagt sikkerheten og følger med på at kundene holder avstand.

– Det har vært kø, men det har gått veldig fint. Vi har fått hjelp av vektere og senterets personell for å sørge for at alle kommer trygt inn, sier butikksjef ved Systembolaget i Charlottenberg Angelica Almlöv til NTB.

Anita Kristoffersen kommer ut Systembolaget med en vogn. Hun er fornøyd at grensehandelen igjen er åpent.

– Jeg ble veldig glad da nyheten kom. Vi har jo ikke vært her siden januar. Men jeg trodde egentlig pågangen skulle være enda større, sier hun.

Etter alkoholen går veien til kjøttdisken.

– Vi hørte på radioen at de hadde problemer med å fylle opp kjøttdisken, så vi får se. Kanskje det bare blir noen pølser, ler hun.

Olav Thon Gruppen eier både Töcksfors og Charlottenbergs Shoppingcenter i Värmland. Sentersjef ved Töcksfors Shoppingcenter, Madeleine Ward, sier at hele senteret jublet da grensen ble åpnet.

– Det var den beste nyheten vi kunne fått. Det er som julaften, og vi er superglade. Det er virkelig feststemning nå, forteller Ward til NTB.

Tollvesenet har tatt høyde for at det kommer til å være mange som drar over grensen for å handle. Seksjonssjef i Tolletaten, Kjersti Bråthen sier til TV2 at de forventer mye folk. Men hun understreker at det er kun Värmland som er åpent. Ikke Sverige. De som drar utenfor grønn sone må nå i karantene og alle som har vært på svenskehandel vil bli kontrollert på vei tilbake til Norge.