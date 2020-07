annonse

Sosialistisk Ungdom (SU) vil at moderpartiet i partiprogrammet skal åpne for legalisering og statlig regulering av rusmidler. Et av forslagene er å selge hasj på Vinmonopolet.

Regjeringen jobber i disse dager med å ferdigstille sitt forslag til rusreform. Det er brei politisk enighet på Stortinget om at politikken skal gå i retning av avkriminalisering av bruk og besittelse av rusmidler til eget bruk.

SU vil legalisere og regulere

Sosialistisk Ungdom (SU) er SVs ungdomsparti. De vil gå lenger, og åpne for legalisering:

– Rusreformen er et linjeskifte i norsk politikk hvor man ikke lenger straffer brukerne. Det er et skritt i riktig retning, men det løser bare halvparten av problemet. Om vi skal gjøre noe med hvilke rusmidler folk konsumerer og industrien som står bak, må vi se på hvordan dette reguleres, helhetlig, sier Andreas Sjalg Unneland til Klassekampen. Han tidligere leder av SU, og sitter som SUs representant i SVs programkomité

Han vil ha slutt på «moralisme og nedarvede holdninger», og heller regulere rusmidler:

– Det kan være bedre å regulere lettere rusmidler med avgifter og monopoler enn med forbud. Hvis kunnskapen tilsier at den beste måten å regulere marihuana på er gjennom Vinmonopolet, vil vi være åpne for det.

Unneland viser til at andre land som har regulert og legalisert rusmidler kan vise til gode resultater, uten å spesifisere nærmere. Han avviser samtidig at det finnes belegg for å si at hasj er en inngang til andre rusmidler.

