Josefine Gjerde, som er fylkesleder i Grønn Ungdom Vestland, mener vi bør fortsette med Norgesferie, også etter coronakrisen.

– Vanligvis konkurrerer nordmenn i verdensklasse i antall flyreiser, både innenlands og utenlands. Det er et resultat av null politisk vilje til å prioritere miljøvennlige transportmidler, som bedre togforbindelser mellom norske storbyer eller nattog til Europa, skriver hun i Bergens Tidende.

Gjerde sier videre at vi har innbilte oss at lykken ligger på en strand på andre siden av jorden, eller i tingene vi omgir oss med. Hun mener også vårt stigende forbruk har drevet oss mot klodens tålegrense, og snart sier det stopp.

Men hun ser også lys i tunnelen, det er vilje i befolkningen til å redde klima. En spørreundersøkelse avdekket at halvparten av oss er villige til å gjennomføre like kraftige tiltak for å løse klimakrise, som de har gjort for corona.

– Da er det ikke bare antall flyturer vi må redusere. Bilen må bli stående oftere, shoppingturene må bli færre, og flere av middagene må være kjøttfrie.

Gjerde mener vi trenger politikere som gjør det enklere for folk å leve gode liv innenfor klodens tålegrenser. Skal vi bruke tog på ferie, så må prisene ned og kvaliteten opp. Likeledes må det bli vanskeligere å velge det som beskrives som klimaskadelige reisemåter.

Grønn Ungdom har foreslått en kvote på flyreiser og å stoppe fossile fly mellom de største byene i Norge innen 2030.

– I 2021 kan vi stemme klimasinkene ut. Vi vet hvilke tiltak som funker, nå trenger vi bare viljen til å gjennomføre.

– Så husk: Det viktigste spørsmålet du kan stille en politiker i neste valg, er hvor dyr hen vil gjøre flybilletten din.