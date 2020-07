annonse

annonse

World Rugby vurderer å nekte transkvinner deltakelse i sportens kvinneklasse. Begrunnelsen er kvinners sikkerhet.

Transkvinner er biologiske menn som har endret kjønnsidentitet og nå identifiserer seg som kvinner.

World Rugby er det internasjonale rugbyforbundet. Et vedtak om regelendring vil altså få konsekvenser i alle land som er medlemmer av forbundet. Dette omfatter også Norges rugbyforbund, som har vært medlem i World Rugby siden 1993.

annonse

Ifølge The Guardian har rugbyforbundets satt ned en arbeidsgruppe for å undersøke transkjønnede i sporten. De anslår i en intern rapport at det er opptil 20-30 prosent høyere risiko for skader når en kvinne takles av en person som har gått gjennom puberteten som mann. Rapporten sier også at forskning viser at transkvinner som hat gjennomgått puberteten som mann, beholder signifikante fysiske fordeler overfor biologiske kvinner, selv om de tar medisiner for å redusere testosteronnivået.

Les også: Biologisk kjønn er et faktum – og fakta bryr seg ikke om dine følelser

World Rugby har hittil fulgt anbefalingene fra den internasjonale olympiske komité (IOC), som sier at transkvinner kan delta i kvinneklassen hvis de har hatt redusert testosteronnivå i minst 12 måneder. Men disse reglene gir ikke kvinner tilstrekkelig beskyttelse, og «passer ikke formålet», sier dokumentet.

annonse

Derfor foreslås at transkvinner ikke lenger skal kunne konkurrere i kvinneklassen. Forslaget er nå ute på høring. Arbeidsgruppen sier de er villige til å revurdere sitt standpunkt kun hvis det fremlegges vitenskapelig bevis på at de tar feil om transkvinners fordeler.

Les også: Transkjønnet mann vant VM i banesykling for kvinner

Forslaget vil neppe mottas særlig positivt av ulike transaktivistiske grupper. Men mange organisasjoner som jobber for kvinners rettigheter har hatt dette som kampsak lenge.

Transmenn, altså biologiske kvinner som har endret kjønnsidentitet til menn, vil fortsatt få tillatelse til å konkurrere i herreklassen. Men det vil kreve at man skriver under på en erklæring hvor man selv tar ansvaret for den økte risikoen for skader.