Saue- og reineiere i Hattfjelldal mener myndighetene ikke tror på deres rovdyrtap. De utdanner nå egne folk som for å dokumentere at tapene skyldes rovdyr.

– Kravene til dokumentasjon er veldig harde og spesifikke. Her kommer ikke tvilen oss til gode, og i mange tilfeller blir vi ikke trodd, sier sauebonde Laila Hoff til Klassekampen. Hun leder Hattfjelldal sau og rein i Nordland.

Nå har de arrangert kurs i å finne kadaver, og flere hunder og 20 interesserte har så langt gjennomført kurset.

Hoff hevder at samarbeidet med lokale myndigheter fungerer greit. Problemene oppstår når man søker om erstatning for rovdyrskade. Statens naturoppsyn krever bevis for at dyrene er drept av fredede rovdyr som gaupe, ulv, jerv, ørn og bjørn. Dette er en forutsetning for at erstatning utbetales.

Tilliten svekket

Problemet er at kråke, rev og andre åtseldyr forsyner seg av kadavrene. Når de er ferdige er det bare skinn og bein igjen, og muligheten for erstatning faller bort. Hoff mener tilliten mellom lokale dyreeiere i Hattfjelldal og Statens Naturoppsyn er svekket, og flere lar være å melde inn skader siden de frykter å bli avvist.

Nettopp derfor arrangeres disse kursene, ved hjelp av midler via fylkesmennenes forebyggende- og konfliktdempende tiltak. Hvis man finner de drepte dyrene raskere, øker muligheten for å få erstatning.

Hoff sier at næringa aksepterer at de må leve med et visst antall rovdyr, men forlanger at myndighetene gjennomfører vedtatt rovdyrforvaltning.

– Våre dyr beiter i prioriterte beiteområder, der det ikke skal være rovdyr, påpeker er hun.

Direktør Morten Kjørstad i Statens Naturoppsyn beklager at det finnes mistillit, men understreker at de samarbeider godt med de fleste dyreeiere. Ellers er han positiv til at dyreeiere organiserer tilsyn. Han påpeker at det er dyreeiernes ansvar å påvise rovdyrskader.

– Vår jobb er å finne dødsårsaken og blant annet påvise at det er fredede rovdyr som står bak. Om det er tvil, ender det ofte med ukjent dødsårsak. Da utbetales det ikke erstatning for rovdyrskade, om ikke fylkesmennene har skjønnsmessige midler, sier Kjørstad.