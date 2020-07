annonse

annonse

Etter drapet på Georg Floyd har det blitt påstått fra Black Lives Matter-bevegelsen at hvite utsetter andre for strukturell rasisme.

I reklamebransjen mener noen at utdannelse er kostbart, og at dette blir et hinder for mangfold.

Kampanje skriver at Spotifys kreative direktør, Oriel Davis-Lyons, vil tilby en 16 ukers lang reklameutdannelse. Det i samarbeid med den ideelle organisasjonen The One Club for Creativity. Kurset skal være gratis og kun for svarte kreatører.

annonse

Davis-Lyons sier at skoleavgiftene ved amerikanske skoler er så høye at det reduserer mangfoldet i reklamebransjen. Han bruker som eksempel at en toårig utdannelse ved Miami Ad School koster 38 800 dollar, eller over 350.000 norske kroner.

Les også: Universitet: Rettskrivning er rasistisk og for vanskelig for svarte studenter

– I de fem årene jeg har bodd i USA har jeg merket meg at mange unge kreatører generelt kommer fra samme skolene. Om du ser hvilken utdannelse de har, så er de veldig dyre, sier Oriel Davis-Lyons.

annonse

Utdannelsen skal tilbys til femten studenter og undervisningen skal foregå over nett. De har også fått med seg sponsorer.

– Etter tragedien med George Floyd vil mange selskaper og organisasjoner gjøre noe meningsfullt, men de har ikke visst hvordan. Jeg tror det her vil være en mulighet til å gjøre noe for vår industri, sier Bob Isherwood fra The One Club.