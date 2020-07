annonse

Tidligere varaordfører i Drammen Yousuf Gilani opplever kritikk for å ville ha et offentlig møte med SIAN. Gilani tror at dialog kan fjerne en del feiloppfatninger om islam og at det igjen kan føre til mindre eggkasting og koranbrenning.

Fremtiden skriver at mange i det muslimske miljøet støtter Gilani for hans forsøk på å være en «fredsmegler», mens andre er redd et møtet bare vil gi SIAN en scene til å spre hatefulle ytringer. En av dem er Minorg, en interesseorganisasjon for minoriteter i Norge, som har politianmeldt SIAN.

Det samme gjelder en lokalpolitiker i Drammen, SVs Tony Burner. Han er kjent for å være en tilhenger av scenenekt, og har kalt Resett for en «rasistblogg» på Dagsnytt 18. Burner vil ikke ha noen form for dialog.

– Artig stunt kanskje, men dessverre intet mer. Her får SIAN oppmerksomhet servert på et sølvfat. Slik normaliseres de som likeverdige debattanter, sier han til Fremtiden.

Burner frykter at en offentlig debatt bare vil føre til at SIAN får flere medlemmer.

– Om et par stykker i publikum lar seg rekruttere, er det gull for dem. Det er helt utrolig at det legges til rette for en slik «debatt».

Yousuf Gilani er ikke enig det argumentet, han mener det ville være dobbelmoralsk å møte SIAN bak lukkede dører.

Burner mistenker imidlertid at dialog ikke er meningen med møtet, men oppmerksomhet. Hadde det vært dialog, så ville Burner har tatt det privat, mener han.

– Hvis det var dialogen som var poenget, ville jeg tatt det på tomannshånd. Nettopp for å unngå oppmerksomheten som i sin tur kan føre til vekst og legitimering for slike organisasjoner.

Burner tror heller ikke at det er SIANs ønske om å få svar på spørsmål om islam.

– Dersom SIAN ønsket svar på legitime spørsmål om islam, kunne de tatt med Gilani og en imam, så kunne de sittet der og prate. Men scene, mikrofon og publikum virker bare mot sin hensikt, sier han til Fremtiden.