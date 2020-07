annonse

Alle profilerte meningsbærere og politikere har et ansvar for å gå imot demonisering av meningsmotstandere. Også de på venstresiden.

For ni år siden ble landet vårt rammet av terror. Familiemedlemmer og venner ble revet vekk fra sine nære og kjære. Det eneste de hadde gjort galt var å mene noe, og stå opp for det de trodde på.

Personlig kjente jeg noen som var på Utøya. En ung AUF-er, som klarte å overleve. Jeg ble fortalt om opplevelsene i ettertid, og det er noe jeg sent vil glemme. Det hele har bidratt til mye refleksjon rundt egen retorikk.

Fra Arbeiderpartiets side har det blitt sagt at ordene vi bruker i ytterste konsekvens kan lede til terror og vold. Og de har et poeng. Politisk vold oppstår ikke i et vakuum. For at et så kraftig hat skal oppstå, må det først ha funnet sted en omfattende demonisering av folk som mener noe.

Ansvar

Konspirasjonsteorier om at engasjerte mennesker i Arbeiderpartiet og på venstresiden har onde intensjoner og vil ødelegge Norge med sin politikk, med viten og vilje, er dessverre forekommende. Det har vi, som engasjerer oss på høyresiden i politikken, og som har betydelige plattformer, et ansvar for å motvirke. Det går helt fint an å være tydelig på sine sterke meninger, uten å spre tanker om at de som mener noe annet er onde demoner som er ute etter å ødelegge, helt bevisst.

Men dette ansvaret har vi alle sammen som engasjerer oss. Også på venstresiden. Det er muligens vanskelig for noen å ta det innover seg, men vold, demonisering og hat mot politiske motstandere er ikke noe som bare forekommer fra høyre mot venstre.

Jeg har selv mottatt hets og følt meg redd og truet. Islamkritikere i Norge risikerer å bli utsatt for vold. Hege Storhaug ble brutalt angrepet i sitt eget hjem nyttårsaften 2006/2007. En Resett-kollega måtte i en tid bære voldsalarm på grunn av trusler. FrP-politikere og unge FpU-ere har vendt seg til å bli møtt med aggressive tilrop og hets når de står på stand. Antifa-aktige ekstremister bruker vold mot sårbare individer, også kvinner, som de innbiller seg er fascister. Dette finner også sted. Og det er et stort problem.

Eksempler til etterfølgelse

Dette hatet næres av den samme demoniseringen. Det legitimeres av konstante beskyldninger om rasisme, fascisme, fremmedfrykt og det som verre er. Personer som argumenterer for en restriktiv innvandringspolitikk, og som bekymrer seg for raske demografiske endringer, er nødt til å finne seg i å bli fremstilt som nettopp ondskapsfulle demoner som vil ødelegge, uansett hvor saklige de er. Denne demoniseringen har eskalert til vold før, og den vil fortsette å gjøre det i fremtiden.

Jeg savner at viktige stemmer på venstresiden erkjenner nettopp dette, og går frem som gode eksempler. Visst bør man kunne kalle en rasist for en rasist, men dessverre har rasisme for noen blitt et synonym på innvandringskritikk. Dette er, i likhet med demonisering av engasjerte individer på venstresiden, et demokratisk problem. Å bli stemplet som rasist er å bli stemplet som et ondt menneske. Man fortjener ikke like mye empati og medfølelse som rasist. Det kan ødelegge liv, og legitimere dårlig oppførsel. Likevel er det svært dårlig med innrømmelser fra ledende skikkelser på venstresiden. De tar rett og slett ikke tydelig nok avstand fra det.

Nører oppunder grums

Tvert imot, om man ser hvordan Jonas Gahr Støre, Kamzy Gunaratnam, Audun Lysbakken og andre ledende skikkelser uttaler seg, så er det tydelig at de nører oppunder disse grumsete holdningene. Ap-lederen har flittig brukt 22. juli som et våpen i debatter om innvandring og islam. Det er uanstendig.

Vi ser hva slags ytringsklima dette leder til. Da jeg oppsøkte en FrP-stand 1. mai i fjor, fikk jeg tydelig se hvordan ungdom på venstresiden trakasserer og hetser FpU-ere, da de gikk forbi standen i sitt 1. mai-tog. Skjellsord og stygge gestikuleringer haglet. Det er skremmende å se så mye hat på en gang.

Vi må absolutt gå i rette med demonisering og legitimering av hat mot politisk engasjerte mennesker. Alle profilerte fanebærer må stilles til veggs, og bli sitt ansvar bevisst, uansett om man er høyre- eller venstrevridd.

Venstresiden er nødt til å ta et oppgjør med egne demoner, og sine egne bøllete fotsoldater, i stedet for å legitimere vold og hets med sine grove rasismeanklager og det som verre er. I dag kaster de stein i glasshus.