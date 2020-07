annonse

Wall Street Journal publiserte et meningsinnlegg skrevet av visepresident Mike Pence. Dette kunne ikke avisens journalister akseptere.

For noen uker siden mistet en redaktør i New York Times jobben, etter at han lot publisere et innlegg fra senator Tom Cotton (R), som argumenterte for at hæren burde settes inn mot de voldelige Black Lives Matter-demonstrantene.

Dette er et forslag som støttes av 52 prosent av amerikanerne, men de ansatte i New York Times aksepterte ikke at en slik holdning ble fremstilt på trykk i avisen, selv ikke i et eksternt meningsinnlegg.

Resultatet var at kronikkredaktør James Bennett, som hadde godkjent publiseringen, måtte trekke seg fra sin stilling.

Noen få uker senere gikk jødiske Bari Weiss av som debattredaktør, etter å ha blitt utskjelt som «nazist» og «rasist» for sine objektive kommentarer om forhold i det amerikanske samfunnet.

Gunnar Stavrum er redaktør for Nettavisen, og skrev følgende:

– Felles for begge er at de har ønsket å publisere meninger som bryter med avisens kampanje mot Donald Trump og for protestbevegelsen Black Lives Matter.

Wall Street Journal sin tur

Nylig publiserte Wall Street Journal (WSJ) en kronikk skrevet av Mike Pence. 280 av avisens journalister signerte deretter et brev til utgiveren, og klagde på at «feilinformasjon» ble spredt via avisens debattsider. I brevet ble det pekt på flere eksempler på det journalistene oppfattet som uakseptable publiseringer, deriblant innlegget til visepresidenten. Journalistene hevdet dessuten at avisens lesere ikke klarte å forstå forskjellen mellom eksterne meningsinnlegg og nyhetssaker.

Journalistene fremhever også et debattinnlegg som kritiserte myten om at politiet lider av systemisk rasisme. Mange av avisens fargede ansatte skal ha blitt svært såret av at denne saken, som var en av de best leste sakene i juni, ble publisert. Denne artikkelen er tidligere omtalt av Resett.

Redaktørene nekter å bøye seg

Svaret fra de ledende redaktørene i WSJ er verdt å lese i sin helhet. The Spectator gjengir hele svaret. Vi nøyer oss med noen utdrag. Det er åpenbart at WSJ ikke har noen planer om å bøye seg for presset.

I første omgang klargjøres det kategorisk at avisen ikke vil endre sine retningslinjer på grunn av klagene fra journalistene. De skriver videre:

– Deres bekymringer er ikke vårt ansvar uansett.

– Det var trolig uunngåelig at denne bølgen av progressiv «cancel culture» også ville nå WSJ (…) Men vi er ikke New York Times. De fleste av våre journalister forsøker å dekke nyheter på en rettferdig og balansert måte, og vi tilbyr et alternativ tid de ensidige, progressive synspunktene som nesten totalt dominerer dagens medier.

– Sålenge eierne tillater det, vil vi beholde privilegiet det er å publisere meningsinnlegg fra folk som sier sin mening innenfor tradisjonen av skarp og fornuftsbasert diskurs.

– Våre sider vil fortsette å fremme prinsippene for ytringsfrihet og det frie marked, som er langt viktigere enn noensinne i en kultur som blir stadig mer progressiv, konform og intolerant.