21 personer i Moss har blitt smittet av coronaviruset i løpet av de siste to ukene. 20 ansatte ved et omsorgssenter er i karantene, mens to ansatte og en beboer er smittet.

– Det er alvorlig og en påminnelse om at vi fortsatt er midt i en pandemisituasjon med et virus som sprer seg raskt, sa ordfører i Moss, Hanne Tollerud, på en pressekonferanse mandag ettermiddag, ifølge NTB.

Totalt er det registrert 123 smittede i Moss så langt under coronapandemien.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus sier at de siste 13 tilfellene utgjør et lokalt smitteutbrudd, og han antar at disse kan spores tilbake til et privat selskap. De andre åtte kan spores tilbake til tre ulike utenlandsreiser til såkalte grønne land.