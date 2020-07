annonse

Det er klart etter at en sjette aktør nå etablerer seg i markedet.

Fra før er det fem utleiere: Voi, Tier, Lime, Bird og Volt. Nå kommer Wind på banen, skriver Aftenposten.

Felix Eggert, som er talsperson for Wind sier de ser på Oslo som et attraktivt marked, og byen er kommet langt på veien mot en bilfri by. Felix Eggert mener det er et stort marked for elsparkesykler, skriver NTB.

Ingen har en oppdatert oversikt over hvor mange sykler som er satt ut i Oslo, men tallet er trolig høyere enn 10.000, ifølge Aftenposten.