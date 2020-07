annonse

annonse

I anledning min seneste kommentar om demonisering og hat på alle sider av det politiske spektrum, har jeg lyst til å komme med en aldri så liten presisering.

Det er helt avgjørende at vi fortsetter med å påpeke alt som er galt med retningen dette samfunnet tar. Norge er i utgangspunktet et fantastisk samfunn, som risikerer å bli totalt ødelagt av selvdestruktiv politikk. Det har man et ansvar for å påpeke, når man ser hva som skjer.

Les også: Venstresidens politikere må ta et oppgjør med eget hat

annonse

Intensjon

Men det er ikke dermed sagt at det er en god idé å omtale mennesker som ikke ser hva som skjer som om de var onde. Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. Det er viktig å huske på at mange mennesker resiterer ting de har blitt opplært til å tro. Lærerstanden er notorisk venstrevridd, og jeg husker selv hvordan politisk engasjement på en radikal, for ikke å si ekstrem, venstreside, nærmest ble romantisert i film og populærkultur, noe vi også ble eksponert for i skolen. På toppen av det hele har de store norske mediene en klar agenda i sin rapportering av det som gjelder innvandring, klima, sosiale utfordringer, og mye annet.

Les også: Angrep mot muslimer er forkastelig, og må spesielt fordømmes av islamkritikere

annonse

Faktiske resultater

Mange mennesker er lettpåvirkelige. Og de tror at det de gjør og sier er i det godes tjeneste. Men det er et system som har matet dem med «korrekte» meninger hele livet deres, synspunkter som presenteres som om de var kule og hyggelige. Dette til tross for at de faktiske resultatene av denne godheten vil være et bankerott, fragmentert Norge, ikke på noen måte gjenkjennelig fra det samfunnet vi kjenner i dag, uten at det egentlig er godt for noe som helst ute i verden.

Mange mennesker har meninger som går i denne retningen. Men langt ifra alle er umulige å samtale med, og bevege. De typiske, håpløse Twitter-trollene er ikke så mange i det store og hele. Folk trenger å få sitt verdenssyn utfordret. Man må sprekke boblen de lever i, så de kan se og tenke skikkelig over konsekvensene av den destruktive veien de velger, og avvise kreftene som har forledet dem.

Ikke hat dem. Ha medfølelse med dem. Og snakk med dem, ikke minst. Saklig og rolig. Kun da er det håp for fremtiden.