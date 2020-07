annonse

annonse

Fem egyptiske kvinner er dømt til to års fengsel for å ha krenket offentlig moral.

Dommene mot Haneen Hossam, Mowada al-Adham og tre andre kvinner kom etter at de har delt videoer i appen TikTok. En domstol i Kairo konkluderte mandag med at kvinnene har krenket offentlig moral. De er blitt ilagt bøter tilsvarende opptil 200.000 kroner hver. Dette i tillegg til at de må sone i fengsel i to år. Dette melder NTB.

Hossam ble pågrepet etter at hun hadde oppfordret jenter til å tjene penger ved å samarbeide med henne på den sosiale plattformen, mens Adham ble senere pågrepet for å publisert sarkastiske videoer på TikTok og Instagram.

annonse

Les også: Iran: Ung kvinne dømt til 24 års fengsel for å gå uten hijab

Menneskerettighetsadvokat Tarek al-Awadi mener pågripelsene av de såkalte influencerne viser at det egyptiske samfunnet slites mellom tradisjonelle verdier og uttrykksformer som er kommet med ny teknologi.

– Uansett hva man mener om innholdet jentene lager, kan det ikke være grunn nok til å bli fengslet, sier al-Awadi, og legger til at dommene fortsatt kan bli anket videre opp i det egyptiske rettssystemet.