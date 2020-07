annonse

annonse

Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo og fengselsbetjent Farukh Qureshi stiller seg kritisk til forslag om å fengsle ungdomskriminelle.

Politikeren mener at kriminalitet og marginalisert ungdom eksisterte lenge før det kom veldig mange innvandrere kom til Norge.

Qureshi mener at Frps forslag om mer fengsel for ungdom blir dyrt for samfunnet og at det bare vil være til skade for unge mennesker.

annonse

Les også: Aps Farukh Qureshi advarer mot en “blodtørstig” Listhaug som nestleder i FrP

– Jeg mener at ropene om strengere straffer og at flere ungdommer må i fengsel er populistisk, og en helt feil tilnærming. Skal man få bukt med ungdomskriminalitet, så må vi som samfunn møte den med klokskap. Straffen skal være allmennpreventiv, men også individuelt tilpasset for å hjelpe personen til å få livet på rett kjøl, sier han til Nettavisen, og legger til:

– Å begrense ungdomskriminalitet til en diskusjon om innvandring og integrering er feil, og tar bort fokus fra de reelle årsakene og løsningene.

annonse

Les også: Synagoge-drapene: Aps Farukh Qureshi mener Trump har gjort det «stuerent» å hate

Qureshi mener også at samfunnet hadde spart mye hvis man hadde gitt innvandrerungdommen hjelp tidligere. Nå selger de narkotika og kjøper seg dyre merkeklær, og sprer ubehag i nærmiljøet.

– Hadde man klart å tilby disse ungdommene jobb, så hadde man fått kontroll på mye av ungdomskriminaliteten. Mange av disse ungdommene er mer enn villige til å ta en lavterskel-jobb og tjene egne penger så de kan kjøpe ting de ønsker seg.

Han er enig med politikere som sier at foreldrene må følge opp sine egne barn. Men det er ikke så lett for alle, mange familier sliter med komplekse sosioøkonomiske utfordringer.