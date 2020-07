annonse

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal har krevd 100.000 kroner for mye i reiseregninger, og har blant annet økt avstanden mellom Oslo og Haugesund etterhvert som tiden har gått, ifølge avsløringer i Aftenposten i fjor.

Politiet har, som Nettavisens redaktør påpeker, åpenbart ikke gjort noe med hennes sak, men en mannlig Frp-politiker, som også jukset med befolkningens penger fra sin plass på Stortinget, fikk svært rask politihåndtering og dom.

Den elendige mykningen vi har sett i norsk politi de siste årene kommer mye fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Det er tilsynelatende mer viktig for disse partiene at politiet ikke opptrer «påstått rasistisk» og håndfast, enn at kriminelle faktisk pågripes og straffes.

Det er dessuten svært mange kvinnelige ledere ved Politihøgskolen og i øverste sjikt av norsk politi, og det ser ikke ut til at disse har bidratt til et forbedret politi. Kanskje føler disse toppene i politiet medynk med denne Arbeiderparti-kvinnen og håper i det lengste at denne saken går i glemmeboken?

Snakker vi om en forskjellsbehandling kontra den mannlige Fremskrittsparti-politikeren her fordi Arbeiderparti-kvinnen nettopp er kvinne og fra Arbeiderpartiet?