Tidligere Frp-politiker blir stemplet som nazisvin etter å ha tatt et oppgjør med norske journalister og lærere.

Emil Tranøy Aasheim meldte seg ut av Frp i april og har siden skapt mye debatt med sine twitter-meldinger.

I forrige uke fikk han trusler etter å ha kalt Black Lives Matter og Antifa rasistiske organisasjoner.

– I 1945 skjøt vi slike som deg på Akershus Fstning, fikk Aasheim til svar etter twitter-meldingen.

– Nazisvin

I en ny tweet går han til angrep på norske journalister og lærere.

– Over 70% av norske journalister stemmer på sosialistiske og kommunistiske ☭ partier. Det samme gjelder lærere. Så kom ikke her å si at vi har nøytral nyhetsdekning, eller at skolen vår gir barna et korrekt bilde av verden. For det stemmer simpelthen ikke, skriver Aasheim på Twitter.

En person svarte at løsningen er å fjerne den mye omtalte pressestøtten, noe som Aasheim sa seg enig i.

Men ikke alle likte Twitter-meldingen og den tidligere Frp-politikeren fikk stempelet nazist.

– At majoriteten av nordmenn generelt ikke har samme syn som nazisvin som deg er ikke et demokratisk problem, tvert imot. Du og dine like er et stort demokratisk problem, svarte en person.

Stemmer på ytre venstre

I forrige måned skrev Resett om en medieundersøkelse som viste at norske journalister har blitt mer venstrevridde.

Ifølge mediendersøkelsen ville 46,4 prosent av journalister ha stemt på Rødt, SV eller MDG.

Journalister er den del av den fjerde statsmakt, de er opinionsformidlere og opinionsskapere, de setter dagsorden for samfunnsutviklingen og er også et forum for offentlige debatter. I teorien skal det være et tydelig skille mellom meningsbærende artikler og nøytral journalistikk.