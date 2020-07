annonse

Siktelsen mot henne er ikke endret etter avhøret.

Kvinnens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, sier til NTB at avhøret av den 35 år gamle kvinnen ble kort og at hun ikke tok stilling til siktelsen for drap på sine to barn, skriver NTB.

– Jeg har egentlig ingen annen kommentar til det enn at det ikke var et så veldig langt avhør og det var vanskelig å gjennomføre på grunn av hennes situasjon, sier Lærum.

– Hun har ikke tatt stilling til siktelsen for drap. Hun klarer ikke å forholde seg til det, hun er veldig utenfor, sier advokaten.

Politiet opplyser at de ikke vil gå ut med detaljer fra avhøret som ble gjennomført søndag.

Fredag ettermiddag ble de to barna, begge under ti år, begravet i Lørenskog uten at pressen var til stede.