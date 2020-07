annonse

annonse

Politiet i Portland har rapportert om en skuddveksling i nærheten av området hvor de voldelige «Black Lives Matter» (BLM)-opptøyene har funnet sted i byen de siste månedene.

Fox News melder at lokalt politi har rykket ut etter rapporter om skuddvekslinger i sentrum av Portland søndag kveld. Skytingen fant sted omtrent en blokk fra der sammenstøtene mellom BLM-demonstranter, lokalt politi og føderale agenter har funnet sted i til sammen 60 netter på rad, men det er ikke klart om hendelsen er relatert til de voldsomme protestene.

Et offer blir behandlet på et sykehus, etter å ha blitt ført dit i et privat kjøretøy. To personer har blitt satt i varetekt.

annonse

– Da politiet sikret åstedet, ankom en person et sykehus i et privat kjøretøy med ikke-livstruende skuddsår. Portland-politiet etterforsker fortsatt hendelsen, heter det i en offentlig uttalelse.

Våpen

Portland-politiet opplyste også at de har funnet en bag som inneholder ammunisjon til rifler og Molotov-cocktailer i en park i nærheten av åstedet. Et bilde av gjenstandene ble delt i en tweet fra Portland-politiet sent søndag, men ytterligere informasjon har ikke blitt frigjort.

Tonight Portland Police were near Lownsdale Square Park. A person pointed out a bag to them. Inside the bag Police found loaded rifle magazines and Molotov cocktails pic.twitter.com/ytpu9pZjqG — Portland Police (@PortlandPolice) July 27, 2020

annonse

Det er ikke klart om funnet av baggen er knyttet til demonstrasjonene.

Voldelige opptøyer

Protestene i Portland startet relativt fredelig på søndag kveld, men intensiverte seg utover natten tidlig mandag. Flere demonstranter endte opp ved gjerdet som er satt opp for å beskytte det føderale tinghuset i byen, hvor de avfyrte fyrverkeri mot føderale agenter, som svarte med å bruke tåregass- og flashbang-granater.

Portland har sett BLM-protester i flere uker, etter døden til afroamerikanske George Floyd i Minneapolis-politiets varetekt. Demonstranter har drevet med ildspåsettelse og generelt hærverk på flere bygninger.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474